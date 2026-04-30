Близнецы разгребут информационные завалы, а Весы сделают неожиданный выбор: таро-расклад на четверг, 30 апреля

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Близнецы разгребут информационные завалы, а Весы сделают неожиданный выбор. «Клопс» публикует расклад на картах таро на четверг, 30 апреля, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

Карта: Тройка Жезлов

Четверг выглядит вдаль. Вы будете строить планы, мечтать о будущем и вообще жить мыслями о мае. Это полезно, но сегодня есть риск прозевать что-то важное под носом. Параллельно с мечтами сделайте одно реальное дело. Хотя бы вынесите мусор.

Телец

Карта: Пятёрка Пентаклей

Утренняя тревога: кажется, что денег нет, а дел невпроворот. Это обман зрения. К обеду выяснится, что всё не так страшно, а к вечеру придёт небольшая финансовая приятность. Держитесь и не поддавайтесь панике до 11 утра.

Близнецы

Карта: Паж Мечей

Четверг забросает вас информацией. Письма, сообщения, новости, сплетни — всё свалится в кучу. Ваша задача: разобрать это быстро, не увязнув. Сначала прочитайте самое короткое, потом самое важное, а всё остальное — в архив. Одно сообщение сегодня окажется ключевым.

Рак

Карта: Шестёрка Кубков

Накроет ностальгией. Вспомните старых друзей, прошлые проекты, забытые хобби. Хороший день, чтобы позвонить тому, с кем давно не общались. Вечером возможна встреча с человеком из детства или юности. Не проходите мимо — он принесёт важную новость.

Лев

Карта: Солнце

Ваш день. Всё, за что возьмётесь, будет получаться легко и красиво. Начальство заметит, коллеги зауважают, а кто-то даже признается в симпатии. Единственный риск — перехвалить себя и расслабиться. Хватит одной ошибки, чтобы сдуться. Будьте на высоте до вечера.

Дева

Карта: Отшельник

Четверг лучше провести в тени. Не лезьте в общие разговоры, не участвуйте в собраниях, если можно промолчать. Ваша задача сегодня — сделать свою работу быстро и незаметно и уйти. Вечером — тишина и одиночество как лекарство. Завтра будете благодарны себе за этот режим.

Весы

Карта: Двойка Мечей

Четверг поставит перед выбором, который вы откладывали неделями. Сегодня отвертеться не получится. Лучшее решение — не думать, а кинуть монетку. Оба варианта приведут в одно место, просто разными путями. Главное — не застрять в сомнениях до вечера.

Скорпион

Карта: Восьмёрка Мечей

Кажется, что вы в ловушке. Работа давит, люди бесят, выходов нет. Это самовнушение. На самом деле дверь слева открыта, просто вы на неё не смотрите. Смените угол зрения. Позвоните человеку, которого боитесь. Полчаса разговора — и туман рассеется.

Стрелец

Карта: Колесница

Четверг промчится на скорости. Встречи, поездки, звонки, решения — успевайте поворачиваться. Хорошая новость: вы везде будете вовремя. Плохая: к вечеру вырубитесь. Рассчитайте силы. Идеальный день для коротких командировок и быстрых договорённостей.

Козерог

Карта: Десятка Пентаклей

День семьи и домашнего уюта. Хорошо заехать к родителям, забрать детей пораньше из сада или просто позвонить родственникам, с которыми в ссоре. В финансах тоже плюс: придёт то, что ждали. Козерогам, живущим одни, — вечером тёплый разговор по душам.

Водолей

Карта: Звезда

Четверг подарит надежду. Давняя мечта вдруг покажется реальной. Запишите её. Сделайте первый маленький шаг: напишите письмо, соберите информацию, запишитесь на курс. Вселенная любит, когда ей помогают. Даже микроскопическое действие сегодня запустит цепную реакцию.

Рыбы

Карта: Луна

День лжи и иллюзий. Вам будут врать, вы будете ошибаться, а утром покажется, что весь мир против. Это пройдёт. Не верьте своим чувствам до первых трёх часов дня. Лучшее лекарство — переключиться на физическую работу или громкую музыку в наушниках.