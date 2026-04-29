Вселенная возьмёт под крыло: три знака зодиака, которые окажутся под мощной защитой звёзд

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Май в этом году будет не просто месяцем цветов и тепла. Астрологи предупреждают: три знака зодиака получат особый сигнал свыше. Кому-то Вселенная откроет двери, которые были заперты годами. Кого-то вытащит из тени и поставит в центр внимания. А кому-то вернёт старые долги — причём в самом приятном смысле этого слова.

Лев

Май для Львов станет месяцем, когда Вселенная буквально вытащит их на сцену. Всё, что долго не получалось, вдруг начнёт складываться само. Затянувшиеся проекты завершатся успехом, а те, кто раньше не замечал Львов, внезапно обратят внимание и предложат сотрудничество. В личной жизни — встреча, похожая на сцену из кино. Звёзды советуют одно: не скромничать. Май — не время сидеть в тени.

Стрелец

Стрельцов в мае ждёт то, что они любят больше всего — движение и новые горизонты. Неожиданные поездки, командировки или просто спонтанные вылазки за город обернутся судьбоносными встречами. Финансовая удача тоже подкрадётся оттуда, откуда не ждали: старый должник вернёт деньги, или придёт предложение о подработке. Вселенная словно говорит: «Давай, прыгай — я поймаю». Главное — не бояться рисковать и говорить «да» тому, что страшно.

Скорпион

Май для Скорпионов станет месяцем, когда старые долги (не только финансовые) начнут возвращаться. Те, кто когда-то обидел, сами попросят прощения. А те, кому помогли Скорпионы, внезапно окажут ответную услугу в самый нужный момент. В работе — прорыв на ровном месте. Проблема, над которой бились полгода, решится за три дня. Вселенная словно говорит: «Ты заслужил». Единственный совет — не сжигать мосты и не отказываться от помощи, даже если она выглядит странной.

Помните, что гороскоп не является научно доказанной методикой предсказания. Это развлечение, а не руководство к действию.