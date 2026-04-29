Не обижай людей и не смотри в зеркало: приметы на 30 апреля

В народном календаре 30 апреля — это день Зосима Пчельника. В этот день принято ухаживать за пчёлами. Рассказываем об относящихся к дате приметах и запретах.
Что нельзя делать 30 апреля:
- сквернословить, обижать людей — вы притянете к себе зло и печаль;
- покупать новые вещи — можете принести в дом плохую энергию;
- причинять вред насекомым, особенно пчёлам и беспокоить их в ульях — за это последует наказание;
- оставлять во дворе или на видном месте веник или метлу — вещь могут украсть злые силы;
- смотреться в зеркало, в окно и воду — нечистая сила может наслать на вас одни несчастья;
- печь хлеб — придут 30 недель болезней.
Народные приметы на 30 апреля:
- утром яркое солнце — к жаркому лету;
- ливни с утра — к хорошему урожаю;
- солнце утром закрыто облаками — к летним дождям;
- жаркий день — к хорошему урожаю;
- много пчёл сидит на фруктовых деревьях — к богатому урожаю;
- пчёлы сидят в ульях — к жаре.