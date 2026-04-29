Близнецы устанут от болтовни, а Скорпионы увидят истину: таро-расклад на среду, 29 апреля

Близнецы устанут от болтовни, а Скорпионы увидят истину. «Клопс» публикует расклад на картах таро на среду, 29 апреля, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

Карта: Двойка Жезлов

Среда поставит перед выбором: остаться на привычном месте или шагнуть в неизвестность. Не торопитесь с решением. Посмотрите на оба варианта со стороны — один из них явно перспективнее, хотя и страшнее. К вечеру прийдёт подсказка в виде случайного разговора.

Телец

Карта: Шестёрка Пентаклей

День денег и помощи. Кто-то вернёт старый долг, или вы вдруг получите неожиданный бонус. Хорошо поделиться: переведите небольшую сумму на благотворительность или купите коллеге кофе. Один жест щедрости сегодня вернётся троекратно.

Близнецы

Карта: Четвёрка Мечей

Среда вымотает разговорами. Звонки, созвоны, чаты, встречи — к обеду голос сядет, а голова взорвётся. Возьмите паузу на час. Выключите звук, закройте глаза, подышите. Тишина сегодня лечит лучше любого лекарства. Вечером внезапно проснётся второе дыхание.

Рак

Карта: Туз Кубков

Очень тёплая среда. Кто-то скажет именно те слова, которых вы ждали. Или вы сами решитесь на признание. Не бойтесь показаться уязвимым. Сегодня любая искренность окупится. Даже если речь не про любовь, а про просьбу о помощи — просите смело.

Лев

Карта: Семёрка Жезлов

В среду придётся отстаивать свою позицию. Кто-то полезет с критикой, советами или просто тупым спором. Не отступайте, но и не переходите на личности. Ваша спокойная уверенность сегодня работает лучше громкого крика. К вечеру оппонент сам сдастся.

Дева

Карта: Страница Кубков

Среда принесёт странное известие. Любовное письмо от того, от кого не ждали. Или предложение, которое выглядит как шутка. Не отвергайте с порога. Присмотритесь. Иногда самое нелепое предложение ведёт к самому большому успеху. А иногда — просто к весёлой истории.

Весы

Карта: Колесо Фортуны

Внезапный поворот. План, который вы строили неделю, рухнет за час. Зато на его месте появится что-то новое и гораздо лучше. Не цепляйтесь за старые договорённости. Плывите по течению. Среда удивит, и эти удивления будут приятными.

Скорпион

Карта: Туз Мечей

Ясность наступит резко, как удар. Внезапно поймёте, кто вас обманывал, где вы ошиблись и куда двигаться дальше. Истина может быть неприятной, но это освобождение. Не тратьте энергию на обиды. Используйте новое знание как топливо. Одна чёткая фраза сегодня меняет всё.

Стрелец

Карта: Восьмёрка Кубков

Среда соблазнит всё бросить и уйти. Уйти с работы, из отношений, из города. Подождите до пятницы. Если желание не пройдёт — тогда оно настоящее. А пока сделайте маленький шаг к свободе: переставьте мебель или удалите три ненужных контакта из телефона.

Козерог

Карта: Тройка Жезлов

День смотрит вдаль. Вы будете планировать, строить графики, мечтать о будущем. Это полезно, но сегодня есть риск улететь в облака и забыть про реальные дела. Запишите три идеи на бумагу. Потом выберите одну и сделайте по ней один маленький шаг. Без этого шага планы останутся планами.

Водолей

Карта: Луна

Среда запутает. Не верьте своему первому впечатлению. Человек, который кажется врагом, на самом деле помогает. А тот, кто улыбается, готовит удар. Не принимайте решений до вечера. Лучше помолчите и понаблюдайте. Завтра картина прояснится.

Рыбы

Карта: Десятка Жезлов

Ощущение, что на вас свалилась гора. Дела, проблемы, чужие просьбы — всё сразу. Но эта гора уже почти на вершине. Ещё немного, и вы её скинете. Не берите новое, не обещайте ничего до четверга. К концу дня станет заметно легче. Вечером — горячая ванна и ранний сон.