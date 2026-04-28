Тельцы прикинут бюджет, а Стрельцы устанут от людей: таро-расклад на вторник, 28 апреля

Тельцы прикинут бюджет, а Стрельцы устанут от людей. «Клопс» публикует расклад на картах таро на вторник, 28 апреля, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

Карта: Пятёрка Жезлов

Вторник подкинет мелких стычек. Кто-то будет спорить по делу и без, лезть с дурацкими вопросами и провоцировать. Не поддавайтесь на их уровень. Лучшая стратегия — коротко отрезать и уйти в свои дела. К вечеру конфликты утихнут сами.

Телец

Карта: Восьмёрка Пентаклей

День для подсчётов и планирования. Садитесь с калькулятором, разбирайте квитанции, стройте графики. Скучно, но полезно. Одна цифра, которая выскочит в середине дня, заставит улыбнуться. Не игнорируйте её — это знак.

Близнецы

Карта: Шут

Вторник подбросит спонтанную идею. Уволиться? Уехать? Написать бывшему? Не спешите с реализацией. Просто запишите мысль в заметки и подождите до четверга. Если она выживет — тогда и решите. А пока просто наслаждайтесь своей гениальностью.

Рак

Карта: Луна

Накроет непоняткой. Не поймёте, кто друг, кто враг, что вам говорили на самом деле. Не ищите скрытый смысл — его нет. Сегодня ваш мозг сам придумывает загадки. Лучшее лекарство: физическая активность или очень громкая музыка.

Лев

Карта: Королева Жезлов

Ваш день харизмы. Люди будут тянуться, просить совета, соглашаться с вами без аргументов. Используйте эту власть аккуратно. Одно доброе слово сегодня изменит чью-то жизнь. К вечеру получите комплимент от того, от кого не ждали.

Дева

Карта: Двойка Пентаклей

Вторник заставит жонглировать. Работа и дом, деньги и любовь, свои и чужие — всё потребует внимания одновременно. Не паникуйте. Делайте по одному делу за раз. К середине дня появится помощник (или хорошая новость), который всё упростит.

Весы

Карта: Справедливость

Кармический день. Всё, что вы сделаете сегодня, аукнется в пятницу. Будьте честны в мелочах. Не берите чужое, не обещайте лишнего, не врите «по-дружески». Вечером возможен разговор, который расставит всё по местам в давней истории.

Скорпион

Карта: Туз Мечей

Утро принесёт ясность. Поймёте, кто вас подставил, где вы ошиблись и что делать дальше. Истина будет неприятной, но освобождающей. Не пытайтесь её приукрасить. Одна чёткая фраза сегодня решит проблему, которая тянется месяцами.

Стрелец

Карта: Умеренность

Вторник вымотает социально. Слишком много людей, слишком много слов, слишком много эмоций. К обеду захочется забиться в нору. Так и сделайте. Выключите уведомления и час-другой побудьте в тишине. Вечером появится вторая волна сил.

Козерог

Карта: Тройка Кубков

День дружбы и приятных встреч. Кто-то позовёт в гости, на кофе или просто поболтать у подъезда. Не отказывайтесь. Именно в этой болтовне всплывёт что-то важное для работы или денег. Алкоголь сегодня не в радость — лучше чай или лимонад.

Водолей

Карта: Башня

Осторожно. Вторник может принести внезапную новость, которая разрушит ваши планы. Не сопротивляйтесь. То, что ломается сегодня, строилось неправильно. К вечеру станет понятно, что разрушение обернулось облегчением. Выдохните.

Рыбы

Карта: Десятка Кубков

Эмоциональный подъём. Всё будет казаться прекрасным: небо, кофе, случайные прохожие. Поделитесь этим настроением с кем-то одним. Не распыляйте его на всех. Вечером приятное сообщение от человека, которого вы считали потерянным.