Тамара Глоба пообещала одному знаку удачу вдали от дома и тревоги на работе

В апреле у Скорпионов на первый план выйдут дети, любимые люди и всё, что связано с творчеством, спортом и личной активностью. Об этом астролог Тамара Глоба рассказала в прогнозе на своём YouTube-канале.

Месяц хорош для всего, что радует и находит отклик внутри. В карьере всё может складываться успешно, особенно если нужны энергия, азарт и личная вовлечённость. Внимание придётся распределять не только между близкими, но и между партнёрами, коллегами и теми, кто постоянно рядом. От этих же людей стоит ждать поддержку и новые возможности. А успех и деньги, по словам Глобы, — вообще издалека.

«Параллельно обратите внимание на меняющиеся тенденции в деловой сфере. Здесь могут быть как ограничения в работе — причём с середины месяца они могут быть довольно значительные, — так и новые возможности. Часть коллектива уйдёт. Вполне возможно, вы сами захотите поменять работу или найти новое место. Друзья практичные, прагматичные и прочно стоящие на ногах будут во всём вас поддерживать. Опирайтесь на тех, кому вы доверяете», — рекомендует астролог.

Помните, что гороскоп не является научно доказанной методикой предсказания. Это развлечение, а не руководство к действию.