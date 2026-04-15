Не обижай животных и забудь о мести: приметы на 16 апреля

В народном календаре 16 апреля — день Никиты Исповедника, защитника детей, больных и слабых духом людей. Церковный праздник прозвали Водополом, так как в это время обычно начинаются паводки. Рассказываем об относящихся к этой дате приметах и запретах.
Что нельзя делать 16 апреля:
- умываться проточной водой, иначе можно лишиться удачи;
- выбрасывать крошки со стола — лучше отдать их птицам;
- обижать животных, заниматься рыбалкой, охотой или забивать скот;
- тратить много денег на покупки;
- сквернословить, ссориться и продумывать месть.
Народные приметы на 16 апреля:
- если весь день идёт дождь, весна будет сырой;
- лошади храпят в стойле и закидывают головы — жди ненастья;
- берёзы полны сока — летом часто будет идти дождь;
- долгий и глухой гром обещает затяжную непогоду.