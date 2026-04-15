Не обижай животных и забудь о мести: приметы на 16 апреля

В народном календаре 16 апреля — день Никиты Исповедника, защитника детей, больных и слабых духом людей. Церковный праздник прозвали Водополом, так как в это время обычно начинаются паводки. Рассказываем об относящихся к этой дате приметах и запретах.   

Что нельзя делать 16 апреля:

  1. умываться проточной водой, иначе можно лишиться удачи;
  2. выбрасывать крошки со стола — лучше отдать их птицам;
  3. обижать животных, заниматься рыбалкой, охотой или забивать скот;
  4. тратить много денег на покупки;
  5. сквернословить, ссориться и продумывать месть.

Народные приметы на 16 апреля:

  1. если весь день идёт дождь, весна будет сырой;
  2. лошади храпят в стойле и закидывают головы — жди ненастья;
  3. берёзы полны сока — летом часто будет идти дождь;
  4. долгий и глухой гром обещает затяжную непогоду. 
