13:32

Не отзывайся на чужое имя и старайся думать о хорошем: приметы на 15 апреля

  1. Зодиак
Автор:

15 апреля по церковному календарю — день Тита Чудотворца, монаха IX века. В народе этот праздник называют Ледоломом: к середине весны вскрываются все водоёмы. Рассказываем, о каких приметах и запретах важно помнить.

Что нельзя делать 15 апреля:

  1. зацикливаться на плохих мыслях;
  2. кормить пернатых, особенно ворон;
  3. давать в долг сахар или соль;
  4. отзываться на чужое имя или кличку;
  5. укорачивать волосы;
  6. сидеть в одиночестве.

Народные приметы на 15 апреля:

  1. журавлиный клин уходит на юг — год будет скудным, поворачивает на север — жди тепла;
  2. каркающая стая ворон — к беде;
  3. чириканье воробьёв — к тёплому и солнечному дню;
  4. лёд ещё не тронулся — рыба не станет клевать.
3 759
Хобби приметы