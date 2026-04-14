Не отзывайся на чужое имя и старайся думать о хорошем: приметы на 15 апреля

15 апреля по церковному календарю — день Тита Чудотворца, монаха IX века. В народе этот праздник называют Ледоломом: к середине весны вскрываются все водоёмы. Рассказываем, о каких приметах и запретах важно помнить.
Что нельзя делать 15 апреля:
- зацикливаться на плохих мыслях;
- кормить пернатых, особенно ворон;
- давать в долг сахар или соль;
- отзываться на чужое имя или кличку;
- укорачивать волосы;
- сидеть в одиночестве.
Народные приметы на 15 апреля:
- журавлиный клин уходит на юг — год будет скудным, поворачивает на север — жди тепла;
- каркающая стая ворон — к беде;
- чириканье воробьёв — к тёплому и солнечному дню;
- лёд ещё не тронулся — рыба не станет клевать.