Овны поссорятся со второй половинкой, а Тельцы пожалеют о ночном бдении: таро-расклад на вторник, 14 апреля

Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»

Недовольство Овнов станет последней каплей и в семье произойдёт ссора, а Тельцы поплатятся за ночной скроллинг ленты. «Клопс» публикует расклад на картах таро на вторник, 14 апреля, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

  1. Любовь (Десятка Кубков перевёрнутая): предрекает напряжение в семье — мелкая бытовая придирка может перерасти в спор.
  2. Профессиональная сфера (Паж Мечей): указывает на нового коллегу или стажёра, который будет задавать неудобные вопросы.
  3. Здоровье (Повешенный): символизирует день, когда лучше просто лечь и ничего не делать.

Телец

  1. Любовь (Жрица): говорит о тайне, которую партнёр пока не готов раскрыть — не давите на него.
  2. Профессиональная сфера (Рыцарь Жезлов перевёрнутый): обещает срыв сроков из-за чужой неорганизованности. Перепроверяйте всё сами.
  3. Здоровье (Дьявол): символизирует соблазн зависнуть в телефоне до трёх ночи, наутро вы об этом пожалеете. 

Близнецы

  1. Любовь (Звезда): обещает приятный вечер, полный откровенных разговоров и лёгкости.
  2. Профессиональная сфера (Четвёрка Пентаклей перевёрнутая): указывает на то, что вы зря держите творческие идеи при себе.
  3. Здоровье (Туз Жезлов): отличное самочувствие.

Рак

  1. Любовь (Восьмёрка Жезлов): символизирует страстное сообщение или неожиданное признание, которое заставит сердце биться чаще.
  2. Профессиональная сфера (Королева Кубков перевёрнутая): предрекает день, когда лучше держать эмоции при себе.
  3. Здоровье (Семёрка Мечей): говорит о слишком легкомысленном отношении к своему организму.

Лев

  1. Любовь (Тройка Мечей): указывает на болезненное напоминание о прошлом.
  2. Профессиональная сфера (Солнце): обещает день, когда всё будет получаться само собой, даже то, за что боялись браться.
  3. Здоровье (Луна перевёрнутая): символизирует прояснение — наконец поймёте, откуда взялась эта странная усталость.

Дева

  1. Любовь (Колесница перевёрнутая): предрекает день, когда лучше не планировать ничего важного с партнёром — всё пойдёт не так.
  2. Профессиональная сфера (Король Пентаклей): говорит о щедром начальнике или клиенте, который оценит вашу работу по достоинству.
  3. Здоровье (Шестёрка Кубков): указывает на желание переесть, но старайтесь держать себя в руках.

Весы

  1. Любовь (Маг перевёрнутая): символизирует попытку манипуляции — возможно, вы сами или партнёр пытаетесь давить на чувство вины.
  2. Профессиональная сфера (Девятка Жезлов): обещает день, когда вы будете ощущать, что действуете на пределе своих возможностей.
  3. Здоровье (Император): говорит о крепком иммунитете.

Скорпион

  1. Любовь (Отшельник): предрекает ваше желание побыть в одиночестве.
  2. Профессиональная сфера (Восьмёрка Пентаклей перевёрнутая): указывает на ошибку в расчётах из-за спешки — перепроверьте цифры.
  3. Здоровье (Смерть перевёрнутая): символизирует затянувшееся восстановление после болезни или операции.

Стрелец

  1. Любовь (Шестёрка Мечей): обещает спокойный, размеренный день без скандалов и страстей.
  2. Профессиональная сфера (Туз Кубков): говорит о новом проекте, который вы полюбите с первого взгляда.
  3. Здоровье (Колесо Фортуны): указывает на удачное стечение обстоятельств в лечении.

Козерог

  1. Любовь (Башня): символизирует неожиданный разговор, который всё перевернёт.
  2. Профессиональная сфера (Паж Пентаклей): предрекает новое обучение или задачу, которые сильно увлекут вас.
  3. Здоровье (Сила перевёрнутая): говорит о том, что сегодня лучше пропустить тренировку в зале.

Водолей

  1. Любовь (Пятёрка Кубков перевёрнутая): обещает примирение с партнёром после мелкой ссоры.
  2. Профессиональная сфера (Рыцарь Пентаклей): указывает на медленный, но верный прогресс.
  3. Здоровье (Справедливость): символизирует честность — если съели лишнее, организм ответит тяжестью.

Рыбы

  1. Любовь (Иерофант перевёрнутая): предрекает желание нарушить правила. Возможно, вам захочется сделать что-то, что осудит семья.
  2. Профессиональная сфера (Королева Жезлов): говорит о вашей харизме и способности договариваться.
  3. Здоровье (Двойка Пентаклей): хорошее самочувствие.
