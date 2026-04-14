Овны поссорятся со второй половинкой, а Тельцы пожалеют о ночном бдении: таро-расклад на вторник, 14 апреля

Недовольство Овнов станет последней каплей и в семье произойдёт ссора, а Тельцы поплатятся за ночной скроллинг ленты. «Клопс» публикует расклад на картах таро на вторник, 14 апреля, для всех знаков зодиака*.
*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.
Овен
- Любовь (Десятка Кубков перевёрнутая): предрекает напряжение в семье — мелкая бытовая придирка может перерасти в спор.
- Профессиональная сфера (Паж Мечей): указывает на нового коллегу или стажёра, который будет задавать неудобные вопросы.
- Здоровье (Повешенный): символизирует день, когда лучше просто лечь и ничего не делать.
Телец
- Любовь (Жрица): говорит о тайне, которую партнёр пока не готов раскрыть — не давите на него.
- Профессиональная сфера (Рыцарь Жезлов перевёрнутый): обещает срыв сроков из-за чужой неорганизованности. Перепроверяйте всё сами.
- Здоровье (Дьявол): символизирует соблазн зависнуть в телефоне до трёх ночи, наутро вы об этом пожалеете.
Близнецы
- Любовь (Звезда): обещает приятный вечер, полный откровенных разговоров и лёгкости.
- Профессиональная сфера (Четвёрка Пентаклей перевёрнутая): указывает на то, что вы зря держите творческие идеи при себе.
- Здоровье (Туз Жезлов): отличное самочувствие.
Рак
- Любовь (Восьмёрка Жезлов): символизирует страстное сообщение или неожиданное признание, которое заставит сердце биться чаще.
- Профессиональная сфера (Королева Кубков перевёрнутая): предрекает день, когда лучше держать эмоции при себе.
- Здоровье (Семёрка Мечей): говорит о слишком легкомысленном отношении к своему организму.
Лев
- Любовь (Тройка Мечей): указывает на болезненное напоминание о прошлом.
- Профессиональная сфера (Солнце): обещает день, когда всё будет получаться само собой, даже то, за что боялись браться.
- Здоровье (Луна перевёрнутая): символизирует прояснение — наконец поймёте, откуда взялась эта странная усталость.
Дева
- Любовь (Колесница перевёрнутая): предрекает день, когда лучше не планировать ничего важного с партнёром — всё пойдёт не так.
- Профессиональная сфера (Король Пентаклей): говорит о щедром начальнике или клиенте, который оценит вашу работу по достоинству.
- Здоровье (Шестёрка Кубков): указывает на желание переесть, но старайтесь держать себя в руках.
Весы
- Любовь (Маг перевёрнутая): символизирует попытку манипуляции — возможно, вы сами или партнёр пытаетесь давить на чувство вины.
- Профессиональная сфера (Девятка Жезлов): обещает день, когда вы будете ощущать, что действуете на пределе своих возможностей.
- Здоровье (Император): говорит о крепком иммунитете.
Скорпион
- Любовь (Отшельник): предрекает ваше желание побыть в одиночестве.
- Профессиональная сфера (Восьмёрка Пентаклей перевёрнутая): указывает на ошибку в расчётах из-за спешки — перепроверьте цифры.
- Здоровье (Смерть перевёрнутая): символизирует затянувшееся восстановление после болезни или операции.
Стрелец
- Любовь (Шестёрка Мечей): обещает спокойный, размеренный день без скандалов и страстей.
- Профессиональная сфера (Туз Кубков): говорит о новом проекте, который вы полюбите с первого взгляда.
- Здоровье (Колесо Фортуны): указывает на удачное стечение обстоятельств в лечении.
Козерог
- Любовь (Башня): символизирует неожиданный разговор, который всё перевернёт.
- Профессиональная сфера (Паж Пентаклей): предрекает новое обучение или задачу, которые сильно увлекут вас.
- Здоровье (Сила перевёрнутая): говорит о том, что сегодня лучше пропустить тренировку в зале.
Водолей
- Любовь (Пятёрка Кубков перевёрнутая): обещает примирение с партнёром после мелкой ссоры.
- Профессиональная сфера (Рыцарь Пентаклей): указывает на медленный, но верный прогресс.
- Здоровье (Справедливость): символизирует честность — если съели лишнее, организм ответит тяжестью.
Рыбы
- Любовь (Иерофант перевёрнутая): предрекает желание нарушить правила. Возможно, вам захочется сделать что-то, что осудит семья.
- Профессиональная сфера (Королева Жезлов): говорит о вашей харизме и способности договариваться.
- Здоровье (Двойка Пентаклей): хорошее самочувствие.