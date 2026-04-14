Овны поссорятся со второй половинкой, а Тельцы пожалеют о ночном бдении: таро-расклад на вторник, 14 апреля

Недовольство Овнов станет последней каплей и в семье произойдёт ссора, а Тельцы поплатятся за ночной скроллинг ленты. «Клопс» публикует расклад на картах таро на вторник, 14 апреля, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

Любовь (Десятка Кубков перевёрнутая): предрекает напряжение в семье — мелкая бытовая придирка может перерасти в спор. Профессиональная сфера (Паж Мечей): указывает на нового коллегу или стажёра, который будет задавать неудобные вопросы. Здоровье (Повешенный): символизирует день, когда лучше просто лечь и ничего не делать.

Телец

Любовь (Жрица): говорит о тайне, которую партнёр пока не готов раскрыть — не давите на него. Профессиональная сфера (Рыцарь Жезлов перевёрнутый): обещает срыв сроков из-за чужой неорганизованности. Перепроверяйте всё сами. Здоровье (Дьявол): символизирует соблазн зависнуть в телефоне до трёх ночи, наутро вы об этом пожалеете.

Близнецы

Любовь (Звезда): обещает приятный вечер, полный откровенных разговоров и лёгкости. Профессиональная сфера (Четвёрка Пентаклей перевёрнутая): указывает на то, что вы зря держите творческие идеи при себе. Здоровье (Туз Жезлов): отличное самочувствие.

Рак

Любовь (Восьмёрка Жезлов): символизирует страстное сообщение или неожиданное признание, которое заставит сердце биться чаще. Профессиональная сфера (Королева Кубков перевёрнутая): предрекает день, когда лучше держать эмоции при себе. Здоровье (Семёрка Мечей): говорит о слишком легкомысленном отношении к своему организму.

Лев

Любовь (Тройка Мечей): указывает на болезненное напоминание о прошлом. Профессиональная сфера (Солнце): обещает день, когда всё будет получаться само собой, даже то, за что боялись браться. Здоровье (Луна перевёрнутая): символизирует прояснение — наконец поймёте, откуда взялась эта странная усталость.

Дева

Любовь (Колесница перевёрнутая): предрекает день, когда лучше не планировать ничего важного с партнёром — всё пойдёт не так. Профессиональная сфера (Король Пентаклей): говорит о щедром начальнике или клиенте, который оценит вашу работу по достоинству. Здоровье (Шестёрка Кубков): указывает на желание переесть, но старайтесь держать себя в руках.

Весы

Любовь (Маг перевёрнутая): символизирует попытку манипуляции — возможно, вы сами или партнёр пытаетесь давить на чувство вины. Профессиональная сфера (Девятка Жезлов): обещает день, когда вы будете ощущать, что действуете на пределе своих возможностей. Здоровье (Император): говорит о крепком иммунитете.

Скорпион

Любовь (Отшельник): предрекает ваше желание побыть в одиночестве. Профессиональная сфера (Восьмёрка Пентаклей перевёрнутая): указывает на ошибку в расчётах из-за спешки — перепроверьте цифры. Здоровье (Смерть перевёрнутая): символизирует затянувшееся восстановление после болезни или операции.

Стрелец

Любовь (Шестёрка Мечей): обещает спокойный, размеренный день без скандалов и страстей. Профессиональная сфера (Туз Кубков): говорит о новом проекте, который вы полюбите с первого взгляда. Здоровье (Колесо Фортуны): указывает на удачное стечение обстоятельств в лечении.

Козерог

Любовь (Башня): символизирует неожиданный разговор, который всё перевернёт. Профессиональная сфера (Паж Пентаклей): предрекает новое обучение или задачу, которые сильно увлекут вас. Здоровье (Сила перевёрнутая): говорит о том, что сегодня лучше пропустить тренировку в зале.

Водолей

Любовь (Пятёрка Кубков перевёрнутая): обещает примирение с партнёром после мелкой ссоры. Профессиональная сфера (Рыцарь Пентаклей): указывает на медленный, но верный прогресс. Здоровье (Справедливость): символизирует честность — если съели лишнее, организм ответит тяжестью.

Рыбы