Не жарь на растительном масле и смилуйся над малюткой-пауком: приметы на 14 апреля

14 апреля в народном календаре — Марьин день, или Марья — зажги снега. Название поэтичное неспроста: к середине весны солнце припекает так, что искры бегут по насту, и он превращается в ручьи. Православные в эту дату чтут Марию Египетскую — заступницу кающихся грешниц. Рассказываем, о каких приметах и запретах важно помнить.

Что нельзя делать 14 апреля:

  1. браться за новые дела;
  2. заключать сделки, особенно финансовые;
  3. жарить на растительном масле;
  4. убивать пауков;
  5. объедаться;
  6. незамужним оставлять дверь дома открытой.

Народные приметы на 14 апреля:

  1. тепло и ясно — к богатому урожаю;
  2. птица села на окно — к добрым вестям или новому знакомству;
  3. воды в реках и озёрах прибавилось — травы будет много;
  4. ночью не видно звёзд — скоро потеплеет.
