Не жарь на растительном масле и смилуйся над малюткой-пауком: приметы на 14 апреля

14 апреля в народном календаре — Марьин день, или Марья — зажги снега. Название поэтичное неспроста: к середине весны солнце припекает так, что искры бегут по насту, и он превращается в ручьи. Православные в эту дату чтут Марию Египетскую — заступницу кающихся грешниц. Рассказываем, о каких приметах и запретах важно помнить.
Что нельзя делать 14 апреля:
- браться за новые дела;
- заключать сделки, особенно финансовые;
- жарить на растительном масле;
- убивать пауков;
- объедаться;
- незамужним оставлять дверь дома открытой.
Народные приметы на 14 апреля:
- тепло и ясно — к богатому урожаю;
- птица села на окно — к добрым вестям или новому знакомству;
- воды в реках и озёрах прибавилось — травы будет много;
- ночью не видно звёзд — скоро потеплеет.