Девы выйдут из зоны комфорта, а Стрельцы сделают важный выбор: таро-расклад на понедельник, 13 апреля

Девы выйдут из стагнации и отправятся искать вторую половинку, а Стрельцы сделают важный выбор, который повлияет на отношения. «Клопс» публикует расклад на картах таро на понедельник, 13 апреля, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

Любовь (Тройка Кубков): обещает весёлое общение и лёгкость в паре. Профессиональная сфера (Колесница перевёрнутая): указывает на задержки и препятствия в работе. Здоровье (Солнце): отличное самочувствие.

Телец

Любовь (Пятёрка Мечей): символизирует конфликт, из которого лучше выйти, уступив, чем доказывать правоту. Профессиональная сфера (Королева Жезлов): предрекает вашу уверенность и инициативность. Здоровье (Луна): указывает на тревожность и мнительность.

Близнецы

Любовь (Колесо Фортуны): обещает неожиданный поворот в личной жизни. Профессиональная сфера (Восьмёрка Пентаклей): говорит о кропотливой работе, которая принесёт плоды позже. Здоровье (Звезда): символизирует спокойствие и восстановление после бурных выходных.

Рак

Любовь (Шестёрка Пентаклей): предрекает важность баланса между тем, что вы даёте и получаете в отношениях. Профессиональная сфера (Рыцарь Мечей): указывает на быстрые решения и стремительные ответы. Здоровье (Сила): говорит о выносливости и внутреннем ресурсе.

Лев

Любовь (Император): символизирует вашу уверенность. Партнёр сегодня будет следовать за вами. Профессиональная сфера (Девятка Мечей): обещает утреннюю тревогу перед важной встречей, но всё пройдёт отлично. Здоровье (Маг перевёрнутая): указывает, что в вопросах самочувствия лучше полагаться не на советы окружающих, а только на мнение специалиста.

Дева

Любовь (Отшельник перевёрнутая): предрекает выход из зоны комфорта. Вам пора открываться новым чувствам. Профессиональная сфера (Десятка Пентаклей): говорит о стабильности и поддержке коллег. Здоровье (Умеренность): символизирует идеальный баланс между работой и отдыхом.

Весы

Любовь (Рыцарь Кубков перевёрнутая): обещает пустые обещания. Смотрите на поступки, а не на слова. Профессиональная сфера (Семёрка Жезлов): указывает на необходимость отстаивать свои интересы в коллективе. Здоровье (Справедливость): говорит о восстановлении баланса после периода интенсивных физических нагрузок.

Скорпион

Любовь (Башня): символизирует неожиданный поворот, который встряхнёт отношения. Профессиональная сфера (Туз Пентаклей): предрекает новое выгодное предложение или финансовую прибыль. Здоровье (Колесница): обещает прилив энергии, но предупреждает о риске травматизации.

Стрелец

Любовь (Влюблённые): говорит о важном выборе, который повлияет на будущее пары. Профессиональная сфера (Восьмёрка Кубков): указывает на желание сменить направление в карьере. Здоровье (Тройка Кубков): отличное самочувствие.

Козерог

Любовь (Императрица): обещает заботу, уют и тёплую атмосферу в отношениях. Профессиональная сфера (Четвёрка Мечей): предрекает необходимость сделать паузу в работе и хорошо отдохнуть. Здоровье (Жрица): говорит о важности прислушиваться даже к малейшим сигналам организма.

Водолей

Любовь (Паж Кубков): указывает на лёгкий флирт и приятное общение без обязательств. Профессиональная сфера (Десятка Жезлов): символизирует накопившуюся усталость от рутины. Здоровье (Пятёрка Кубков): предрекает склонность преувеличивать мелкие недомогания.

Рыбы