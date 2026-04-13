Тельцы перебирают рассыпанное, Скорпионы заключают мир со своей тенью: гороскоп на рабочую неделю с 13 по 17 апреля

Пять ближайших дней: для одних — момент переломный, для других — шанс наконец-то выдохнуть. Что говорят звёзды о вашей карьере, отношениях, здоровье и личностном росте, читайте в астрологическом прогнозе «Клопс» на рабочую неделю с 13 по 17 апреля.

Овен

Из небытия вынырнет тот, с кем всё уже давно сошло на нет. Сообщение, звонок или просто внезапное упоминание в общем чате — и вы на секунду застываете. Это просто эхо, которое долетело со стороны, куда вы давно перестали смотреть. Не придавайте значения этому внезапному возвращению.

Телец

Порядок — штука заразная. Начнёте с выдвинутого ящика, где перемешались ручки и старые чеки, а закончите тем, что приметесь разбирать собственные мысли по стопкам. Хорошая неделя для такой тихой ревизии: внешний хаос имеет привычку маскировать внутренний, и наоборот. Только не превращайте уборку в самоистязание — пусть это будет мягкое, почти медитативное перебирание вещей.

Близнецы

Бомба замедленного действия, а в ней — пуговица. Какая-то ерунда — потерянная зарядка, некстати сказанное слово, разбитая кружка — вдруг выбьет из колеи так, будто рухнуло что-то огромное. Скорее всего, дело не в самой мелочи, а в том, что она попала в уже натянутую струну. И если получится заметить, какая именно струна задрожала, вы узнаете о себе чуть больше, чем хотели.

Рак

Старый чертёж, пылившийся в столе, вдруг покажется гениальным. Одну идею вы однажды отложили как несвоевременную, теперь она смотрит на вас с немым укором. Обстоятельства слегка изменились, или вы сами стали другими? Возможно, пришло время для чего-то рискованного или даже абсурдного, а вы просто ждали, когда созреете.

Лев

Чужая необязательность раздражает, особенно когда вы привыкли держать слово. На этой неделе случится ситуация, где придётся выбирать: проглотить обиду или мягко, но твёрдо обозначить, что так не годится. И то и другое — варианты, просто у каждого своя цена, а платить придётся вам.

Дева

Маленькие покупки, которые вы откладывали месяцами, вдруг перестанут казаться лишними. Никто не говорит о новой машине или квартире — просто удобная кружка, блокнот, пара носков с забавным принтом. В этом всём есть своя прелесть: щепотка бытового гедонизма лечит лучше, чем шопинг-терапия на полном серьёзе. Не бойтесь ценников хотя бы на этой неделе.