Тельцы перебирают рассыпанное, Скорпионы заключают мир со своей тенью: гороскоп на рабочую неделю с 13 по 17 апреля

Пять ближайших дней: для одних — момент переломный, для других — шанс наконец-то выдохнуть. Что говорят звёзды о вашей карьере, отношениях, здоровье и личностном росте, читайте в астрологическом прогнозе «Клопс» на рабочую неделю с 13 по 17 апреля.
Овен
Из небытия вынырнет тот, с кем всё уже давно сошло на нет. Сообщение, звонок или просто внезапное упоминание в общем чате — и вы на секунду застываете. Это просто эхо, которое долетело со стороны, куда вы давно перестали смотреть. Не придавайте значения этому внезапному возвращению.
Телец
Порядок — штука заразная. Начнёте с выдвинутого ящика, где перемешались ручки и старые чеки, а закончите тем, что приметесь разбирать собственные мысли по стопкам. Хорошая неделя для такой тихой ревизии: внешний хаос имеет привычку маскировать внутренний, и наоборот. Только не превращайте уборку в самоистязание — пусть это будет мягкое, почти медитативное перебирание вещей.
Близнецы
Бомба замедленного действия, а в ней — пуговица. Какая-то ерунда — потерянная зарядка, некстати сказанное слово, разбитая кружка — вдруг выбьет из колеи так, будто рухнуло что-то огромное. Скорее всего, дело не в самой мелочи, а в том, что она попала в уже натянутую струну. И если получится заметить, какая именно струна задрожала, вы узнаете о себе чуть больше, чем хотели.
Рак
Старый чертёж, пылившийся в столе, вдруг покажется гениальным. Одну идею вы однажды отложили как несвоевременную, теперь она смотрит на вас с немым укором. Обстоятельства слегка изменились, или вы сами стали другими? Возможно, пришло время для чего-то рискованного или даже абсурдного, а вы просто ждали, когда созреете.
Лев
Чужая необязательность раздражает, особенно когда вы привыкли держать слово. На этой неделе случится ситуация, где придётся выбирать: проглотить обиду или мягко, но твёрдо обозначить, что так не годится. И то и другое — варианты, просто у каждого своя цена, а платить придётся вам.
Дева
Маленькие покупки, которые вы откладывали месяцами, вдруг перестанут казаться лишними. Никто не говорит о новой машине или квартире — просто удобная кружка, блокнот, пара носков с забавным принтом. В этом всём есть своя прелесть: щепотка бытового гедонизма лечит лучше, чем шопинг-терапия на полном серьёзе. Не бойтесь ценников хотя бы на этой неделе.
Весы
Если потянет запереться дома с книгой или просто лежать в тишине, не корите себя за нелюдимость. Усталость от людей накапливается незаметно, как пыль на полках, и её тоже нужно смахивать. Уединение на этой неделе станет честной заботой о собственном фоне. Объясните тем, кто ломится снаружи, что вы не обиделись, вы просто заняты собой.
Скорпион
Есть спор, который хочется выиграть любой ценой, а цена, как назло, высока. Сейчас мудрость кроется в умении придержать язык за зубами. Иногда победа — просто плыть по течению, особенно если собеседник ждёт удара.
Стрелец
Кто-то попросит у вас совета или просто внимания, и в этот момент важное слово действительно что-то изменит. Не обязательно быть великим оратором или гуру — достаточно просто находиться рядом и честно сказать, что думаете. Отмахнуться не выйдет, потому что здесь замешана чужая судьба, пусть и в малом. И после, оглядываясь, вы поймёте, что помощь была важна не только для другого.
Козерог
Уверенность возвращается без стука. Почти забытая и хрупкая, она придёт тихо, как старый друг, который молча садится рядом. Не спугните её излишним анализом — просто примите как данность и позвольте почувствовать себя чуточку сильнее, чем вчера. Берите и делайте то, что давно откладывали, пока это состояние не лопнуло, как мыльный пузырь.
Водолей
Наконец сдвинется с места бытовой долгострой: сломанная дверь, зависший документ, полка, которую никак не пристроят к стене. Криво, с мелкими накладками, но сам факт движения важнее идеальной гладкости. И дышать станет легче, когда одна заноза перестанет мозолить глаза. Неделя даёт шанс закрыть маленькие гештальты.
Рыбы
Вселенная располагает к тому, чтобы выключить режим бойца. Не всё требует немедленного ответа или доказательства правоты. Бывает, что лучше отступить на шаг и просто наблюдать, как разворачивается чужой сценарий без вашей правки. Мир без свистка со стороны расставит фигуры, а вы просто посмотрите, какой получится партия.
Помните, что гороскоп не является научно доказанной методикой предсказания. Это развлечение, а не руководство к действию.