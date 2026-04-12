Не ешь яйца и помой за собой посуду: приметы на 13 апреля

13 апреля — день памяти священномученика Ипатия, епископа Гангрского. В старину чудотворцу молились о здоровье, а бездетные пары просили его о пополнении в семье. Рассказываем, какие приметы и запреты связаны с этой датой.
Что нельзя делать 13 апреля:
- оставлять грязными вещи и посуду;
- сквернословить и желать зла другим;
- есть мясо, яйца и молочное;
- надевать одежду с левого рукава;
- спать супругам врозь.
Народные приметы на 13 апреля:
- облака идут против ветра — жди дождя;
- утренний ливень — к ненастному лету;
- перелётные птицы сбиваются в стаи — весна будет тёплой;
- из клёна и берёзы течёт много сока — к потеплению.