Львы засияют в центре внимания, а Скорпионы отпустят старое без сожалений: таро-расклад на воскресенье, 12 апреля

Львы засияют в центре внимания, а Скорпионы отпустят старое без сожалений. «Клопс» публикует расклад на картах таро на воскресенье, 12 апреля, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

Карта дня: Туз Жезлов

День новых начинаний и энергии. Смело бери инициативу в свои руки — искра зажжёт путь.

Телец

Карта дня: Иерофант (перевёрнутая)

Пришло время отойти от шаблонов. Не слушай, что «надо», делай по-своему.

Близнецы

Карта дня: Пятёрка Мечей

Возможны споры или мелкие конфликты. Лучше не ввязываться — не все победы нужны.

Рак

Карта дня: Колесница

День контроля и движения вперёд. Ты сам управляешь своей дорогой — смелей!

Лев

Карта дня: Сила

Истинная мощь — в мягкости и терпении. Прояви выдержку, и обстоятельства подчинятся.

Дева

Карта дня: Отшельник

Хорошо побыть в тишине и разобраться в себе. Ответы уже внутри.

Весы

Карта дня: Правосудие

Принимай решения с холодной головой. Честность и баланс принесут победу.

Скорпион

Карта дня: Десятка Мечей (перевёрнутая)

То, что мучило, начинает отпускать. День облегчения и надежды на лучшее.

Стрелец

Карта дня: Умеренность

Найди золотую середину во всём. Не спеши и не перегибай палку — гармония придёт.

Козерог

Карта дня: Дьявол (перевёрнутый)

Ты можешь разорвать старые цепи. Освобождение от зависимостей и страхов.

Водолей

Карта дня: Башня

Неожиданные перемены ворвутся в день. Не бойся — рушится только лишнее.

Рыбы

Карта дня: Шестёрка Кубков

Тёплые воспоминания или приятная встреча. Позволь себе ностальгию и простые радости.