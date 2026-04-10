Не стриги волосы и не храни рваные банкноты в кошельке: приметы на 11 октября

В народном календаре 11 апреля — день святителя Марка Арефусийского, или Берещенье. Рассказываем об относящихся к этой дате приметах и запретах. 

Что нельзя делать 11 апреля:

  1. рубить деревья и жечь костры;
  2. стирать одежду и развешивать её на улице;
  3. носить на голове белые ленты, платки или головные уборы;
  4. стричься или красить волосы;  
  5. хранить рваные банкноты в кошельке;
  6. устраивать дома беспорядок.

Народные приметы на 11 апреля:

  1. тонкие облака быстро бегут по небу — погода скоро наладится;
  2. гром гремит — жди холодов;
  3. ливень обещает хороший урожай овса летом;
  4. гуси выходят на лёд — скоро потеплеет;
  5. сороки низко вьют гнёзда или много сока на берёзе — летом часто будут ливни и грозы.
