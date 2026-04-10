Не стриги волосы и не храни рваные банкноты в кошельке: приметы на 11 октября

В народном календаре 11 апреля — день святителя Марка Арефусийского, или Берещенье. Рассказываем об относящихся к этой дате приметах и запретах.
Что нельзя делать 11 апреля:
- рубить деревья и жечь костры;
- стирать одежду и развешивать её на улице;
- носить на голове белые ленты, платки или головные уборы;
- стричься или красить волосы;
- хранить рваные банкноты в кошельке;
- устраивать дома беспорядок.
Народные приметы на 11 апреля:
- тонкие облака быстро бегут по небу — погода скоро наладится;
- гром гремит — жди холодов;
- ливень обещает хороший урожай овса летом;
- гуси выходят на лёд — скоро потеплеет;
- сороки низко вьют гнёзда или много сока на берёзе — летом часто будут ливни и грозы.