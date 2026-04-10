Девы ощутят давление партнёра, а Водолеи будут драматизировать на пустом месте: таро-расклад на пятницу, 10 апреля

Девы окажутся на любовном допросе, а Водолеи перегнут с драмой. «Клопс» публикует расклад на картах таро на пятницу, 10 апреля, для всех знаков зодиака*.
*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.
Овен
- Любовь (Тройка Жезлов): обещает обсуждение совместных планов на будущее. Сегодня отличный день, чтобы запланировать путешествие.
- Профессиональная сфера (Пятёрка Пентаклей): указывает на временные трудности, которые быстро пройдут.
- Здоровье (Солнце): отличное самочувствие.
Телец
- Любовь (Паж Кубков): символизирует лёгкий флирт или приятное сообщение от партнёра.
- Профессиональная сфера (Королева Мечей): предрекает неудобный диалог с коллегой.
- Здоровье (Луна): указывает на повышенную тревожность и мрачные сны.
Близнецы
- Любовь (Колесо Фортуны): обещает неожиданный поворот в личной жизни.
- Профессиональная сфера (Восьмёрка Пентаклей): говорит о кропотливой работе, которая принесёт плоды позже.
- Здоровье (Звезда): символизирует обретение надежды на выбранный план лечения.
Рак
- Любовь (Император перевёрнутая): предрекает потерю контроля. Позвольте партнёру вести сегодня.
- Профессиональная сфера (Тройка Кубков): указывает на приятную атмосферу в коллективе и поддержку.
- Здоровье (Сила): говорит о выносливости и внутреннем ресурсе.
Лев
- Любовь (Шестёрка Пентаклей): символизирует отношения, наполненные взаимопониманием и нежностью.
- Профессиональная сфера (Девятка Мечей): обещает утреннюю тревогу и нежелание идти на работу.
- Здоровье (Маг): хорошее самочувствие.
Дева
- Любовь (Король Мечей): обещает разговор с партнёром, больше похожий на судебное заседание. Готовьте свои аргументы.
- Профессиональная сфера (Семёрка Кубков): говорит о куче идей, из которых ни одна нерабочая.
- Здоровье (Сила перевёрнутая): указывает на день, когда лучше признать своё бессилие и лечь спать пораньше.
Весы
- Любовь (Император перевёрнутая): символизирует потерю контроля в отношениях.
- Профессиональная сфера (Паж Мечей): предрекает неприятные сплетни за спиной.
- Здоровье (Тройка Пентаклей): говорит о способности восстановиться за пару часов.
Скорпион
- Любовь (Шестёрка Кубков): обещает возвращение старых чувств или неожиданное сообщение от бывшего.
- Профессиональная сфера (Колесница перевёрнутая): указывает, что сегодняшний день будет не самым лучшим для важных свершений.
- Здоровье (Жрица): символизирует сигналы, которые организм посылает уже давно, и вам надо обратить на них внимание.
Стрелец
- Любовь (Императрица перевёрнутая): символизирует холодного и властного партнёра, отношения с которым будут похожи на ад.
- Профессиональная сфера (Рыцарь Пентаклей): говорит о медленном, но уверенном прогрессе.
- Здоровье (Умеренность перевёрнутая): указывает на дисбаланс. Лучше не смешивать тяжёлую пищу с алкоголем.
Козерог
- Любовь (Шут): обещает спонтанное свидание. Соглашайтесь, даже если будет неудобно.
- Профессиональная сфера (Девятка Жезлов): символизирует усталость от борьбы.
- Здоровье (Башня): говорит о риске переедания.
Водолей
- Любовь (Пятёрка Кубков): предрекает драму на пустом месте. Вы сильно преувеличиваете проблему.
- Профессиональная сфера (Король Кубков перевёрнутая): указывает на начальника в плохом настроении — лучше не попадаться ему на глаза.
- Здоровье (Справедливость): хорошее самочувствие.
Рыбы
- Любовь (Тройка Жезлов): обещает совместные планы, которые сегодня покажутся авантюрой — но она того стоит.
- Профессиональная сфера (Десятка Кубков): говорит о гармонии в коллективе. Сегодня работа будет в радость.
- Здоровье (Девятка Кубков): отличное самочувствие.