Девы ощутят давление партнёра, а Водолеи будут драматизировать на пустом месте: таро-расклад на пятницу, 10 апреля

Девы окажутся на любовном допросе, а Водолеи перегнут с драмой. «Клопс» публикует расклад на картах таро на пятницу, 10 апреля, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

Любовь (Тройка Жезлов): обещает обсуждение совместных планов на будущее. Сегодня отличный день, чтобы запланировать путешествие. Профессиональная сфера (Пятёрка Пентаклей): указывает на временные трудности, которые быстро пройдут. Здоровье (Солнце): отличное самочувствие.

Телец

Любовь (Паж Кубков): символизирует лёгкий флирт или приятное сообщение от партнёра. Профессиональная сфера (Королева Мечей): предрекает неудобный диалог с коллегой. Здоровье (Луна): указывает на повышенную тревожность и мрачные сны.

Близнецы

Любовь (Колесо Фортуны): обещает неожиданный поворот в личной жизни. Профессиональная сфера (Восьмёрка Пентаклей): говорит о кропотливой работе, которая принесёт плоды позже. Здоровье (Звезда): символизирует обретение надежды на выбранный план лечения.

Рак

Любовь (Император перевёрнутая): предрекает потерю контроля. Позвольте партнёру вести сегодня. Профессиональная сфера (Тройка Кубков): указывает на приятную атмосферу в коллективе и поддержку. Здоровье (Сила): говорит о выносливости и внутреннем ресурсе.

Лев

Любовь (Шестёрка Пентаклей): символизирует отношения, наполненные взаимопониманием и нежностью. Профессиональная сфера (Девятка Мечей): обещает утреннюю тревогу и нежелание идти на работу. Здоровье (Маг): хорошее самочувствие.

Дева

Любовь (Король Мечей): обещает разговор с партнёром, больше похожий на судебное заседание. Готовьте свои аргументы. Профессиональная сфера (Семёрка Кубков): говорит о куче идей, из которых ни одна нерабочая. Здоровье (Сила перевёрнутая): указывает на день, когда лучше признать своё бессилие и лечь спать пораньше.

Весы

Любовь (Император перевёрнутая): символизирует потерю контроля в отношениях. Профессиональная сфера (Паж Мечей): предрекает неприятные сплетни за спиной. Здоровье (Тройка Пентаклей): говорит о способности восстановиться за пару часов.

Скорпион

Любовь (Шестёрка Кубков): обещает возвращение старых чувств или неожиданное сообщение от бывшего. Профессиональная сфера (Колесница перевёрнутая): указывает, что сегодняшний день будет не самым лучшим для важных свершений. Здоровье (Жрица): символизирует сигналы, которые организм посылает уже давно, и вам надо обратить на них внимание.

Стрелец

Любовь (Императрица перевёрнутая): символизирует холодного и властного партнёра, отношения с которым будут похожи на ад. Профессиональная сфера (Рыцарь Пентаклей): говорит о медленном, но уверенном прогрессе. Здоровье (Умеренность перевёрнутая): указывает на дисбаланс. Лучше не смешивать тяжёлую пищу с алкоголем.

Козерог

Любовь (Шут): обещает спонтанное свидание. Соглашайтесь, даже если будет неудобно. Профессиональная сфера (Девятка Жезлов): символизирует усталость от борьбы. Здоровье (Башня): говорит о риске переедания.

Водолей

Любовь (Пятёрка Кубков): предрекает драму на пустом месте. Вы сильно преувеличиваете проблему. Профессиональная сфера (Король Кубков перевёрнутая): указывает на начальника в плохом настроении — лучше не попадаться ему на глаза. Здоровье (Справедливость): хорошее самочувствие.

Рыбы