Не сетуй на жизнь и пожалей свой кошелёк: приметы на 10 апреля

10 апреля православные христиане вспоминают преподобного Илариона, игумена Пеликитского, который жил на рубеже VII–VIII веков. Рассказываем, какие приметы и запреты связаны с этим днём.
Что нельзя делать 10 апреля:
- шуметь и ругаться;
- браться за тяжёлую физическую работу;
- жаловаться на жизнь;
- тратить крупные суммы;
- отказывать тем, кто просит о помощи.
Народные приметы на 10 апреля:
- сильный ветер с утра — летом погода будет неустойчивой;
- красное солнце на закате — скоро потеплеет;
- иней на рассвете — первая половина мая окажется холодной;
- дождь идёт весь день — к хорошему урожаю зерновых.