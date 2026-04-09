Не сетуй на жизнь и пожалей свой кошелёк: приметы на 10 апреля

10 апреля православные христиане вспоминают преподобного Илариона, игумена Пеликитского, который жил на рубеже VII–VIII веков. Рассказываем, какие приметы и запреты связаны с этим днём.

Что нельзя делать 10 апреля:

  1. шуметь и ругаться;
  2. браться за тяжёлую физическую работу;
  3. жаловаться на жизнь;
  4. тратить крупные суммы;
  5. отказывать тем, кто просит о помощи.

Народные приметы на 10 апреля:

  1. сильный ветер с утра — летом погода будет неустойчивой;
  2. красное солнце на закате — скоро потеплеет;
  3. иней на рассвете — первая половина мая окажется холодной;
  4. дождь идёт весь день — к хорошему урожаю зерновых.
