У Овнов личная жизнь будет бить ключом, а Близнецы выйдут из тупика: таро-расклад на четверг, 9 апреля

Овнов не обойдёт внимание противоположного пола, их личная жизнь будет бить ключом, а Близнецы найдут решение старой проблемы. «Клопс» публикует расклад на картах таро на четверг, 9 апреля, для всех знаков зодиака*.
*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.
Овен
- Любовь (Колесница): обещает стремительное развитие событий в личной жизни.
- Профессиональная сфера (Девятка Мечей): указывает на утреннюю тревогу перед важной встречей.
- Здоровье (Звезда): символизирует спокойствие и восстановление после физических нагрузок.
Телец
- Любовь (Паж Кубков перевёрнутая): предрекает неловкое признание или сообщение, которое застанет врасплох.
- Профессиональная сфера (Король Жезлов): говорит о вашем лидерстве. Коллеги потянутся за вами.
- Здоровье (Луна): указывает на повышенную тревожность.
Близнецы
- Любовь (Императрица): символизирует заботу, уют и тёплую атмосферу в отношениях.
- Профессиональная сфера (Восьмёрка Мечей): обещает выход из тупика. Вы увидите решение, которое раньше не замечали.
- Здоровье (Солнце): отличное самочувствие.
Рак
- Любовь (Рыцарь Мечей перевёрнутая): предрекает резкие слова, которых лучше избегать сегодня. Подумайте дважды, прежде чем что-либо сказать.
- Профессиональная сфера (Тройка Пентаклей): указывает на успешную командную работу и признание заслуг.
- Здоровье (Сила): символизирует выносливость и высокий внутренний ресурс.
Лев
- Любовь (Шестёрка Пентаклей): символизирует идеальный баланс между тем, чтобы брать и отдавать.
- Профессиональная сфера (Семёрка Жезлов): говорит о необходимости отстоять свою точку зрения перед начальством.
- Здоровье (Маг): указывает на полный контроль над самочувствием.
Дева
- Любовь (Башня перевёрнутая): символизирует избегание крупной ссоры — вы вовремя притормозите.
- Профессиональная сфера (Десятка Пентаклей): предрекает стабильность и поддержку коллег.
- Здоровье (Умеренность): хорошее самочувствие.
Весы
- Любовь (Король Кубков): обещает эмоциональную стабильность в отношениях.
- Профессиональная сфера (Двойка Мечей): указывает на сложный выбор, который лучше отложить на завтра.
- Здоровье (Справедливость): символизирует восстановление баланса в организме.
Скорпион
- Любовь (Шут): предрекает лёгкость и спонтанность, также возможны неожиданные свидания.
- Профессиональная сфера (Туз Пентаклей): говорит о новом выгодном предложении или финансовой прибыли.
- Здоровье (Колесница перевёрнутая): указывает на упадок сил.
Стрелец
- Любовь (Смерть): символизирует неизбежные перемены. Отпустите то, что уже отжило своё.
- Профессиональная сфера (Восьмёрка Кубков): говорит о вашем желании сменить направление в карьере.
- Здоровье (Тройка Кубков): говорит о хорошем настроении и лёгкости в теле и голове.
Козерог
- Любовь (Император): предрекает уверенного в себе и заботливого партнёра.
- Профессиональная сфера (Четвёрка Мечей): указывает на необходимость сделать паузу и отдохнуть.
- Здоровье (Жрица): символизирует важность прислушаться к сигналам организма.
Водолей
- Любовь (Колесо Фортуны): обещает неожиданную встречу или сообщение от старого знакомого.
- Профессиональная сфера (Десятка Жезлов): говорит о накопившейся усталости, вам пора взять отпуск.
- Здоровье (Пятёрка Кубков): указывает на склонность преувеличивать мелкие недомогания.
Рыбы
- Любовь (Королева Кубков): символизирует глубокую эмоциональную связь и понимание партнёра.
- Профессиональная сфера (Король Жезлов): предрекает уверенное лидерство и успех в начинаниях.
- Здоровье (Башня): говорит о необходимости внепланового хирургического вмешательства.