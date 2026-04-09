У Овнов личная жизнь будет бить ключом, а Близнецы выйдут из тупика: таро-расклад на четверг, 9 апреля

Овнов не обойдёт внимание противоположного пола, их личная жизнь будет бить ключом, а Близнецы найдут решение старой проблемы. «Клопс» публикует расклад на картах таро на четверг, 9 апреля, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

Любовь (Колесница): обещает стремительное развитие событий в личной жизни. Профессиональная сфера (Девятка Мечей): указывает на утреннюю тревогу перед важной встречей. Здоровье (Звезда): символизирует спокойствие и восстановление после физических нагрузок.

Телец

Любовь (Паж Кубков перевёрнутая): предрекает неловкое признание или сообщение, которое застанет врасплох. Профессиональная сфера (Король Жезлов): говорит о вашем лидерстве. Коллеги потянутся за вами. Здоровье (Луна): указывает на повышенную тревожность.

Близнецы

Любовь (Императрица): символизирует заботу, уют и тёплую атмосферу в отношениях. Профессиональная сфера (Восьмёрка Мечей): обещает выход из тупика. Вы увидите решение, которое раньше не замечали. Здоровье (Солнце): отличное самочувствие.

Рак

Любовь (Рыцарь Мечей перевёрнутая): предрекает резкие слова, которых лучше избегать сегодня. Подумайте дважды, прежде чем что-либо сказать. Профессиональная сфера (Тройка Пентаклей): указывает на успешную командную работу и признание заслуг. Здоровье (Сила): символизирует выносливость и высокий внутренний ресурс.

Лев

Любовь (Шестёрка Пентаклей): символизирует идеальный баланс между тем, чтобы брать и отдавать. Профессиональная сфера (Семёрка Жезлов): говорит о необходимости отстоять свою точку зрения перед начальством. Здоровье (Маг): указывает на полный контроль над самочувствием.

Дева

Любовь (Башня перевёрнутая): символизирует избегание крупной ссоры — вы вовремя притормозите. Профессиональная сфера (Десятка Пентаклей): предрекает стабильность и поддержку коллег. Здоровье (Умеренность): хорошее самочувствие.

Весы

Любовь (Король Кубков): обещает эмоциональную стабильность в отношениях. Профессиональная сфера (Двойка Мечей): указывает на сложный выбор, который лучше отложить на завтра. Здоровье (Справедливость): символизирует восстановление баланса в организме.

Скорпион

Любовь (Шут): предрекает лёгкость и спонтанность, также возможны неожиданные свидания. Профессиональная сфера (Туз Пентаклей): говорит о новом выгодном предложении или финансовой прибыли. Здоровье (Колесница перевёрнутая): указывает на упадок сил.

Стрелец

Любовь (Смерть): символизирует неизбежные перемены. Отпустите то, что уже отжило своё. Профессиональная сфера (Восьмёрка Кубков): говорит о вашем желании сменить направление в карьере. Здоровье (Тройка Кубков): говорит о хорошем настроении и лёгкости в теле и голове.

Козерог

Любовь (Император): предрекает уверенного в себе и заботливого партнёра. Профессиональная сфера (Четвёрка Мечей): указывает на необходимость сделать паузу и отдохнуть. Здоровье (Жрица): символизирует важность прислушаться к сигналам организма.

Водолей

Любовь (Колесо Фортуны): обещает неожиданную встречу или сообщение от старого знакомого. Профессиональная сфера (Десятка Жезлов): говорит о накопившейся усталости, вам пора взять отпуск. Здоровье (Пятёрка Кубков): указывает на склонность преувеличивать мелкие недомогания.

Рыбы