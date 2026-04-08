Тамара Глоба пообещала одному знаку насыщенный событиями апрель

Для Козерогов апрель будет ярким и подвижным месяцем, когда придётся одновременно заниматься поездками, переговорами, учёбой и личными вопросами. Об этом астролог Тамара Глоба рассказала в прогнозе на своём YouTube-канале.

В первой половине месяца у представителей знака произойдёт настоящий рывок. Период хорош для командировок, коротких поездок, встреч, новых знакомств и решения дел, связанных с обучением. Много времени уйдёт и на дела, связанные с семейными планами, а также на совместные проекты с теми, кого Козероги уважают и чьё мнение ценят.

Заметную роль в апреле сыграют родители, а также всё, что связано с жильём и имуществом. Возможны строительство, ремонт или перестройка, но в этой сфере стоит проявить осторожность. Астролог предупредила, что у Козерогов могут возникнуть спорные ситуации, которые касаются некоторых материальных вопросов.

Помните, что гороскоп не является научно доказанной методикой предсказания. Это развлечение, а не руководство к действию.