Не ругайся дома и не работай через силу: приметы на 9 апреля

В народном календаре 9 апреля — день Матроны Настовицы, когда принято почитать хранительницу домашнего уюта, мудрости и порядка. Рассказываем об относящихся к этой дате приметах и запретах.  

Что нельзя делать 9 апреля:

  1. ругаться дома и устраивать беспорядок; 
  2. работать через силу; 
  3. вредить природе, например, ломать ветки, срывать цветы и топтать зелень. 

Народные приметы на 9 апреля:

  1. если утро ясное, весна будет тёплой и спокойной;
  2. ветер дует с запада — погода скоро изменится;
  3. капли с крыш громкие и частые — к хорошему урожаю;
  4. первые цветы пробились — лето придёт рано. 
