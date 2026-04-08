Не ругайся дома и не работай через силу: приметы на 9 апреля

В народном календаре 9 апреля — день Матроны Настовицы, когда принято почитать хранительницу домашнего уюта, мудрости и порядка. Рассказываем об относящихся к этой дате приметах и запретах.
Что нельзя делать 9 апреля:
- ругаться дома и устраивать беспорядок;
- работать через силу;
- вредить природе, например, ломать ветки, срывать цветы и топтать зелень.
Народные приметы на 9 апреля:
- если утро ясное, весна будет тёплой и спокойной;
- ветер дует с запада — погода скоро изменится;
- капли с крыш громкие и частые — к хорошему урожаю;
- первые цветы пробились — лето придёт рано.