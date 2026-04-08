Водолеям стоит готовиться к неожиданным свиданиям, а Львам — к неизбежным переменам: таро-расклад на среду, 8 апреля

Водолеев ждёт день неожиданностей и душевной лёгкости, а Львам стоит готовиться к неизбежным переменам в отношениях. «Клопс» публикует расклад на картах таро на среду, 8 апреля, для всех знаков зодиака*.
*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.
Овен
- Любовь (Рыцарь Мечей): обещает стремительное выяснение отношений. Лучше не начинать, если не готовы к правде.
- Профессиональная сфера (Четвёрка Пентаклей): указывает на желание удержать всё под контролем. Позвольте себе отпустить хоть что-то.
- Здоровье (Тройка Жезлов): говорит о том, что результаты лечения придут быстрее, чем вы ожидаете.
Телец
- Любовь (Шестёрка Жезлов перевёрнутая): символизирует временную потерю уверенности в себе. Партнёр поможет её вернуть.
- Профессиональная сфера (Паж Пентаклей): предрекает новое обучение или стажировку, которая откроет двери.
- Здоровье (Колесница): обещает прилив энергии, но предупреждает: сегодня легко потянуть спину.
Близнецы
- Любовь (Королева Жезлов): говорит о вашей харизме. Вторая половинка будет очарована и последует за вами.
- Профессиональная сфера (Двойка Кубков): указывает на неожиданный союз с тем, кого вы считали конкурентом.
- Здоровье (Луна перевёрнутая): символизирует прояснение — станет понятно, что на самом деле беспокоило.
Рак
- Любовь (Император): обещает вашу уверенность в себе. Партнёр сегодня будет слушаться беспрекословно.
- Профессиональная сфера (Пятёрка Жезлов): предрекает конкуренцию, которая только подстегнёт работать лучше.
- Здоровье (Солнце): отличное самочувствие.
Лев
- Любовь (Смерть): указывает на неизбежные перемены. Отпустите то, что уже отжило своё.
- Профессиональная сфера (Восьмёрка Кубков): символизирует желание всё бросить и уйти в новый проект.
- Здоровье (Сила): обещает выносливость и внутренний ресурс на весь день.
Дева
- Любовь (Звезда перевёрнутая): предрекает потерю розовых очков. Вы увидите партнёра в реальном свете.
- Профессиональная сфера (Король Пентаклей): говорит о стабильности и надёжности — сегодня вы как скала.
- Здоровье (Умеренность): указывает на идеальный баланс в теле и голове.
Весы
- Любовь (Пятёрка Кубков): символизирует склонность драматизировать любую, даже мелкую проблему в отношениях.
- Профессиональная сфера (Туз Мечей): обещает ясность — вы наконец поймёте, как решить сложную задачу.
- Здоровье (Маг): хорошее самочувствие.
Скорпион
- Любовь (Влюблённые перевёрнутые): предрекает мучительный выбор между старым и новым. Не торопитесь с принятием решения.
- Профессиональная сфера (Семёрка Пентаклей перевёрнутая): указывает на нетерпение — результаты придут, но не мгновенно.
- Здоровье (Башня): символизирует риск травм и внезапного ухудшения самочувствия.
Стрелец
- Любовь (Король Кубков): обещает эмоциональную стабильность. Партнёр сегодня будет особенно чутким и заботливым.
- Профессиональная сфера (Десятка Пентаклей): говорит о стабильности рабочего положения и поддержке коллег.
- Здоровье (Тройка Кубков): указывает на хорошее настроение и лёгкость в теле.
Козерог
- Любовь (Отшельник перевёрнутая): символизирует выход из зоны комфорта. Вам пора открыться новым чувствам.
- Профессиональная сфера (Четвёрка Мечей): предрекает необходимость сделать паузу и отдохнуть.
- Здоровье (Жрица): говорит о важности услышать сигналы организма.
Водолей
- Любовь (Шут): обещает лёгкость и спонтанность. Сегодня возможны неожиданные свидания.
- Профессиональная сфера (Восьмёрка Мечей перевёрнутая): указывает, что вам надо заняться прояснением рабочих процессов, чтобы ускорить прогресс.
- Здоровье (Девятка Кубков): отличное самочувствие.
Рыбы
- Любовь (Королева Кубков): говорит о глубокой эмоциональной связи и понимании друг друга без слов.
- Профессиональная сфера (Король Жезлов перевёрнутая): предрекает день, когда вашу инициативу примут в штыки и особо ей не обрадуются.
- Здоровье (Справедливость): указывает на восстановление баланса после периода стресса и переутомления.