Водолеям стоит готовиться к неожиданным свиданиям, а Львам — к неизбежным переменам: таро-расклад на среду, 8 апреля

Водолеев ждёт день неожиданностей и душевной лёгкости, а Львам стоит готовиться к неизбежным переменам в отношениях. «Клопс» публикует расклад на картах таро на среду, 8 апреля, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

Любовь (Рыцарь Мечей): обещает стремительное выяснение отношений. Лучше не начинать, если не готовы к правде. Профессиональная сфера (Четвёрка Пентаклей): указывает на желание удержать всё под контролем. Позвольте себе отпустить хоть что-то. Здоровье (Тройка Жезлов): говорит о том, что результаты лечения придут быстрее, чем вы ожидаете.

Телец

Любовь (Шестёрка Жезлов перевёрнутая): символизирует временную потерю уверенности в себе. Партнёр поможет её вернуть. Профессиональная сфера (Паж Пентаклей): предрекает новое обучение или стажировку, которая откроет двери. Здоровье (Колесница): обещает прилив энергии, но предупреждает: сегодня легко потянуть спину.

Близнецы

Любовь (Королева Жезлов): говорит о вашей харизме. Вторая половинка будет очарована и последует за вами. Профессиональная сфера (Двойка Кубков): указывает на неожиданный союз с тем, кого вы считали конкурентом. Здоровье (Луна перевёрнутая): символизирует прояснение — станет понятно, что на самом деле беспокоило.

Рак

Любовь (Император): обещает вашу уверенность в себе. Партнёр сегодня будет слушаться беспрекословно. Профессиональная сфера (Пятёрка Жезлов): предрекает конкуренцию, которая только подстегнёт работать лучше. Здоровье (Солнце): отличное самочувствие.

Лев

Любовь (Смерть): указывает на неизбежные перемены. Отпустите то, что уже отжило своё. Профессиональная сфера (Восьмёрка Кубков): символизирует желание всё бросить и уйти в новый проект. Здоровье (Сила): обещает выносливость и внутренний ресурс на весь день.

Дева

Любовь (Звезда перевёрнутая): предрекает потерю розовых очков. Вы увидите партнёра в реальном свете. Профессиональная сфера (Король Пентаклей): говорит о стабильности и надёжности — сегодня вы как скала. Здоровье (Умеренность): указывает на идеальный баланс в теле и голове.

Весы

Любовь (Пятёрка Кубков): символизирует склонность драматизировать любую, даже мелкую проблему в отношениях. Профессиональная сфера (Туз Мечей): обещает ясность — вы наконец поймёте, как решить сложную задачу. Здоровье (Маг): хорошее самочувствие.

Скорпион

Любовь (Влюблённые перевёрнутые): предрекает мучительный выбор между старым и новым. Не торопитесь с принятием решения. Профессиональная сфера (Семёрка Пентаклей перевёрнутая): указывает на нетерпение — результаты придут, но не мгновенно. Здоровье (Башня): символизирует риск травм и внезапного ухудшения самочувствия.

Стрелец

Любовь (Король Кубков): обещает эмоциональную стабильность. Партнёр сегодня будет особенно чутким и заботливым. Профессиональная сфера (Десятка Пентаклей): говорит о стабильности рабочего положения и поддержке коллег. Здоровье (Тройка Кубков): указывает на хорошее настроение и лёгкость в теле.

Козерог

Любовь (Отшельник перевёрнутая): символизирует выход из зоны комфорта. Вам пора открыться новым чувствам. Профессиональная сфера (Четвёрка Мечей): предрекает необходимость сделать паузу и отдохнуть. Здоровье (Жрица): говорит о важности услышать сигналы организма.

Водолей

Любовь (Шут): обещает лёгкость и спонтанность. Сегодня возможны неожиданные свидания. Профессиональная сфера (Восьмёрка Мечей перевёрнутая): указывает, что вам надо заняться прояснением рабочих процессов, чтобы ускорить прогресс. Здоровье (Девятка Кубков): отличное самочувствие.

Рыбы