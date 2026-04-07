Не повышай голос и займись бесшумной работой: приметы на 8 апреля

8 апреля приходится на день Гавриила Благовеста. В народной традиции эта дата связана с архангелом Гавриилом, который принёс Деве Марии весть о будущем рождении сына. Рассказываем, о каких приметах и запретах важно помнить.
Что нельзя делать 8 апреля:
- кричать, ссориться и ругаться;
- сплетничать и осуждать других;
- заниматься шумной работой;
- делать крупные покупки и принимать важные решения;
- отказывать в помощи тем, кто о ней просит.
Народные приметы на 8 апреля:
- тёплый и ясный день сулит сухой и солнечный май;
- птицы вьют гнёзда низко — к холодному лету;
- много облаков, но дождя нет — к туманным ночам;
- воробьи громко чирикают — скоро потеплеет.