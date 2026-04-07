Скорпионы будут мучиться от тревожных снов, а Козероги совершат необдуманный поступок: таро-расклад на вторник, 7 апреля
10:48
Автор:
10:48

  1. Зодиак
Автор:
Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»

Скорпионам следует проследить за своим здоровьем и уровнем тревожности, а Козероги совершат глупый поступок в отношениях. «Клопс» публикует расклад на картах таро на вторник, 7 апреля, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

  1. Любовь (Повешенный): символизирует ситуацию, когда лучше ничего не делать — отношения сами придут к нужному решению.
  2. Профессиональная сфера (Двойка Жезлов): обещает новые горизонты в карьере.
  3. Здоровье (Колесо Фортуны перевёрнутая): говорит о временной нестабильности. Не проверяйте здоровье на прочность.

Телец

  1. Любовь (Шестёрка Кубков): предрекает возвращение старых чувств или неожиданное сообщение от бывшего.
  2. Профессиональная сфера (Паж Мечей): указывает на сплетни за спиной.
  3. Здоровье (Смерть): символизирует завершение затянувшегося недомогания.

Близнецы

  1. Любовь (Маг перевёрнутая): говорит о неискренности. Кто-то будет пытаться манипулировать вашими чувствами.
  2. Профессиональная сфера (Тройка Кубков): обещает неожиданную помощь от того, от кого меньше всего ждали.
  3. Здоровье (Сила перевёрнутая): указывает на день, когда организм скажет «нет» даже привычным нагрузкам.

Рак

  1. Любовь (Башня): символизирует неожиданное событие, которое либо разрушит привычный уклад, либо подарит новую искру.
  2. Профессиональная сфера (Королева Мечей): предрекает холодный разговор с коллегой, вам стоит подготовить железобетонные аргументы.
  3. Здоровье (Солнце перевёрнутая): говорит о лёгкой душевной хандре.

Лев

  1. Любовь (Отшельник): обещает день, когда тишина скажет больше, чем тысяча слов.
  2. Профессиональная сфера (Туз Жезлов): указывает на идею, которая сначала покажется провальной, а потом выстрелит.
  3. Здоровье (Звезда): символизирует спокойствие и восстановление после стресса.

Дева

  1. Любовь (Семёрка Мечей): предрекает попытку скрыть что-то от партнёра, но правда всё равно выйдет в свет.
  2. Профессиональная сфера (Императрица): говорит о творческом прорыве и нестандартных решениях.
  3. Здоровье (Умеренность перевёрнутая): указывает на дисбаланс. Лучше не смешивайте тяжёлую пищу с алкоголем.

Весы

  1. Любовь (Рыцарь Пентаклей перевёрнутый): символизирует затянувшееся ожидание — партнёр тянет с важным шагом.
  2. Профессиональная сфера (Восьмёрка Жезлов): обещает стремительные новости на работе.
  3. Здоровье (Девятка Кубков): говорит о гастрономическом удовольствии — не бойтесь на один день отказаться от строгой диеты.

Скорпион

  1. Любовь (Иерофант перевёрнутая): предрекает нежелание следовать чужим советам в отношениях.
  2. Профессиональная сфера (Колесница): указывает, что сегодня ваши планы могут сорваться.
  3. Здоровье (Луна): символизирует тревожные сны и состояние апатии.

Стрелец

  1. Любовь (Король Кубков перевёрнутая): говорит о партнёре в плохом настроении. Не принимайте слишком близко к сердцу его слова.
  2. Профессиональная сфера (Семёрка Пентаклей): обещает необходимость подождать результатов.
  3. Здоровье (Маг): хорошее самочувствие.

Козерог

  1. Любовь (Шут перевёрнутая): символизирует необдуманный поступок в отношениях.
  2. Профессиональная сфера (Десятка Кубков): предрекает гармоничную атмосферу в коллективе и поддержку.
  3. Здоровье (Жрица): говорит о важности прислушаться к интуиции. Организм сам подскажет, в чём он нуждается.

Водолей

  1. Любовь (Императрица перевёрнутая): указывает на день, когда вы забудете о важном, но партнёр окажется снисходительным.
  2. Профессиональная сфера (Рыцарь Жезлов): говорит о серьёзных ошибках в работе.
  3. Здоровье (Справедливость): символизирует расплату за нарушение режима. Если вы переели, то будете чувствовать себя плохо.

Рыбы

  1. Любовь (Тройка Жезлов): предрекает совместные планы, которые сегодня выглядят авантюрой, а потом окажутся лучшим решением и встряхнут отношения.
  2. Профессиональная сфера (Королева Жезлов перевёрнутая): говорит о дне, когда лучше не проявлять инициативу.
  3. Здоровье (Башня перевёрнутая): указывает на затяжную болезнь.
4 755
Хобби таро