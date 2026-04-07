Скорпионы будут мучиться от тревожных снов, а Козероги совершат необдуманный поступок: таро-расклад на вторник, 7 апреля

Скорпионам следует проследить за своим здоровьем и уровнем тревожности, а Козероги совершат глупый поступок в отношениях. «Клопс» публикует расклад на картах таро на вторник, 7 апреля, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

Любовь (Повешенный): символизирует ситуацию, когда лучше ничего не делать — отношения сами придут к нужному решению. Профессиональная сфера (Двойка Жезлов): обещает новые горизонты в карьере. Здоровье (Колесо Фортуны перевёрнутая): говорит о временной нестабильности. Не проверяйте здоровье на прочность.

Телец

Любовь (Шестёрка Кубков): предрекает возвращение старых чувств или неожиданное сообщение от бывшего. Профессиональная сфера (Паж Мечей): указывает на сплетни за спиной. Здоровье (Смерть): символизирует завершение затянувшегося недомогания.

Близнецы

Любовь (Маг перевёрнутая): говорит о неискренности. Кто-то будет пытаться манипулировать вашими чувствами. Профессиональная сфера (Тройка Кубков): обещает неожиданную помощь от того, от кого меньше всего ждали. Здоровье (Сила перевёрнутая): указывает на день, когда организм скажет «нет» даже привычным нагрузкам.

Рак

Любовь (Башня): символизирует неожиданное событие, которое либо разрушит привычный уклад, либо подарит новую искру. Профессиональная сфера (Королева Мечей): предрекает холодный разговор с коллегой, вам стоит подготовить железобетонные аргументы. Здоровье (Солнце перевёрнутая): говорит о лёгкой душевной хандре.

Лев

Любовь (Отшельник): обещает день, когда тишина скажет больше, чем тысяча слов. Профессиональная сфера (Туз Жезлов): указывает на идею, которая сначала покажется провальной, а потом выстрелит. Здоровье (Звезда): символизирует спокойствие и восстановление после стресса.

Дева

Любовь (Семёрка Мечей): предрекает попытку скрыть что-то от партнёра, но правда всё равно выйдет в свет. Профессиональная сфера (Императрица): говорит о творческом прорыве и нестандартных решениях. Здоровье (Умеренность перевёрнутая): указывает на дисбаланс. Лучше не смешивайте тяжёлую пищу с алкоголем.

Весы

Любовь (Рыцарь Пентаклей перевёрнутый): символизирует затянувшееся ожидание — партнёр тянет с важным шагом. Профессиональная сфера (Восьмёрка Жезлов): обещает стремительные новости на работе. Здоровье (Девятка Кубков): говорит о гастрономическом удовольствии — не бойтесь на один день отказаться от строгой диеты.

Скорпион

Любовь (Иерофант перевёрнутая): предрекает нежелание следовать чужим советам в отношениях. Профессиональная сфера (Колесница): указывает, что сегодня ваши планы могут сорваться. Здоровье (Луна): символизирует тревожные сны и состояние апатии.

Стрелец

Любовь (Король Кубков перевёрнутая): говорит о партнёре в плохом настроении. Не принимайте слишком близко к сердцу его слова. Профессиональная сфера (Семёрка Пентаклей): обещает необходимость подождать результатов. Здоровье (Маг): хорошее самочувствие.

Козерог

Любовь (Шут перевёрнутая): символизирует необдуманный поступок в отношениях. Профессиональная сфера (Десятка Кубков): предрекает гармоничную атмосферу в коллективе и поддержку. Здоровье (Жрица): говорит о важности прислушаться к интуиции. Организм сам подскажет, в чём он нуждается.

Водолей

Любовь (Императрица перевёрнутая): указывает на день, когда вы забудете о важном, но партнёр окажется снисходительным. Профессиональная сфера (Рыцарь Жезлов): говорит о серьёзных ошибках в работе. Здоровье (Справедливость): символизирует расплату за нарушение режима. Если вы переели, то будете чувствовать себя плохо.

Рыбы