Тельцы получат неожиданное приглашение, а Близнецы будут нежиться в заботе: таро-расклад на понедельник, 6 апреля

Тельцы окунутся в страсть, а партнёр Близнецов будет особенно чуток и заботлив по отношению к ним. «Клопс» публикует расклад на картах таро на понедельник, 6 апреля, для всех знаков зодиака*.
*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.
Овен
- Любовь (Семёрка Кубков): символизирует день, когда трудно отличить искренность от нечестной игры.
- Профессиональная сфера (Тройка Мечей перевёрнутая): обещает заживление старых обид на коллег.
- Здоровье (Колесница): говорит о приливе сил, но предупреждает — сегодня легко переоценить свои возможности.
Телец
- Любовь (Паж Жезлов): предрекает неожиданное приглашение или страстный флирт.
- Профессиональная сфера (Справедливость): указывает на разговор с начальством, где всё будет честно, но жёстко.
- Здоровье (Луна): символизирует тревогу без причины.
Близнецы
- Любовь (Король Кубков): обещает эмоциональную искренность. Партнёр сегодня будет особенно чутким.
- Профессиональная сфера (Восьмёрка Пентаклей): говорит о монотонной работе, которая требует терпения.
- Здоровье (Солнце): отличное самочувствие.
Рак
- Любовь (Императрица перевёрнутая): символизирует день, когда вы забудете о важном, но партнёр окажется снисходительным.
- Профессиональная сфера (Рыцарь Мечей): предрекает стремительные решения и быстрые ответы.
- Здоровье (Звезда): обещает спокойствие и восстановление после тяжёлых выходных.
Лев
- Любовь (Пятёрка Пентаклей): говорит о чувстве покинутости, которое на самом деле надумано.
- Профессиональная сфера (Королева Жезлов): указывает на вашу инициативность — сегодня её заметят.
- Здоровье (Сила перевёрнутая): символизирует упадок сил.
Дева
- Любовь (Шестёрка Жезлов): обещает победу на любовном фронте.
- Профессиональная сфера (Двойка Мечей): предрекает сложный выбор, которого лучше избегать до завтра.
- Здоровье (Умеренность): говорит о необходимости соблюдать баланс между работой и отдыхом.
Весы
- Любовь (Рыцарь Кубков перевёрнутая): указывает на пустые обещания. Лучше смотреть на поступки, а не на слова.
- Профессиональная сфера (Десятка Пентаклей): символизирует стабильность и поддержку коллег.
- Здоровье (Маг): говорит о способности быстро восстанавливать силы.
Скорпион
- Любовь (Колесо Фортуны): предрекает неожиданный поворот в личной жизни.
- Профессиональная сфера (Семёрка Жезлов): говорит о необходимости отстаивать свою точку зрения в коллективе.
- Здоровье (Башня): указывает на риск травм.
Стрелец
- Любовь (Двойка Кубков): символизирует взаимность и гармонию в паре.
- Профессиональная сфера (Восьмёрка Кубков): обещает желание сменить направление в карьере.
- Здоровье (Тройка Кубков): хорошее самочувствие.
Козерог
- Любовь (Император): указывает на вашу уверенность в себе. Партнёр сегодня будет слушаться.
- Профессиональная сфера (Четвёрка Мечей): предрекает необходимость сделать паузу и отдохнуть от работы.
- Здоровье (Жрица): символизирует важность прислушаться к сигналам организма.
Водолей
- Любовь (Паж Кубков): обещает лёгкий флирт и приятное общение без обязательств.
- Профессиональная сфера (Десятка Жезлов): говорит о накопившейся усталости. Вам пора передать часть обязанностей другим.
- Здоровье (Пятёрка Кубков): указывает на склонность преувеличивать мелкие недомогания.
Рыбы
- Любовь (Королева Кубков): символизирует глубокую эмоциональную связь и понимание партнёра.
- Профессиональная сфера (Король Жезлов): предрекает уверенное лидерство и успех в начинаниях.
- Здоровье (Справедливость): обещает восстановление баланса после периода переедания и отсутствия физической активности.