Тельцы получат неожиданное приглашение, а Близнецы будут нежиться в заботе: таро-расклад на понедельник, 6 апреля

Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»

Тельцы окунутся в страсть, а партнёр Близнецов будет особенно чуток и заботлив по отношению к ним. «Клопс» публикует расклад на картах таро на понедельник, 6 апреля, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

  1. Любовь (Семёрка Кубков): символизирует день, когда трудно отличить искренность от нечестной игры.
  2. Профессиональная сфера (Тройка Мечей перевёрнутая): обещает заживление старых обид на коллег.
  3. Здоровье (Колесница): говорит о приливе сил, но предупреждает — сегодня легко переоценить свои возможности.

Телец

  1. Любовь (Паж Жезлов): предрекает неожиданное приглашение или страстный флирт.
  2. Профессиональная сфера (Справедливость): указывает на разговор с начальством, где всё будет честно, но жёстко.
  3. Здоровье (Луна): символизирует тревогу без причины.

Близнецы

  1. Любовь (Король Кубков): обещает эмоциональную искренность. Партнёр сегодня будет особенно чутким.
  2. Профессиональная сфера (Восьмёрка Пентаклей): говорит о монотонной работе, которая требует терпения.
  3. Здоровье (Солнце): отличное самочувствие.

Рак

  1. Любовь (Императрица перевёрнутая): символизирует день, когда вы забудете о важном, но партнёр окажется снисходительным.
  2. Профессиональная сфера (Рыцарь Мечей): предрекает стремительные решения и быстрые ответы.
  3. Здоровье (Звезда): обещает спокойствие и восстановление после тяжёлых выходных.

Лев

  1. Любовь (Пятёрка Пентаклей): говорит о чувстве покинутости, которое на самом деле надумано.
  2. Профессиональная сфера (Королева Жезлов): указывает на вашу инициативность — сегодня её заметят.
  3. Здоровье (Сила перевёрнутая): символизирует упадок сил.

Дева

  1. Любовь (Шестёрка Жезлов): обещает победу на любовном фронте.
  2. Профессиональная сфера (Двойка Мечей): предрекает сложный выбор, которого лучше избегать до завтра.
  3. Здоровье (Умеренность): говорит о необходимости соблюдать баланс между работой и отдыхом.

Весы

  1. Любовь (Рыцарь Кубков перевёрнутая): указывает на пустые обещания. Лучше смотреть на поступки, а не на слова.
  2. Профессиональная сфера (Десятка Пентаклей): символизирует стабильность и поддержку коллег.
  3. Здоровье (Маг): говорит о способности быстро восстанавливать силы.

Скорпион

  1. Любовь (Колесо Фортуны): предрекает неожиданный поворот в личной жизни.
  2. Профессиональная сфера (Семёрка Жезлов): говорит о необходимости отстаивать свою точку зрения в коллективе.
  3. Здоровье (Башня): указывает на риск травм.

Стрелец

  1. Любовь (Двойка Кубков): символизирует взаимность и гармонию в паре.
  2. Профессиональная сфера (Восьмёрка Кубков): обещает желание сменить направление в карьере.
  3. Здоровье (Тройка Кубков): хорошее самочувствие.

Козерог

  1. Любовь (Император): указывает на вашу уверенность в себе. Партнёр сегодня будет слушаться.
  2. Профессиональная сфера (Четвёрка Мечей): предрекает необходимость сделать паузу и отдохнуть от работы.
  3. Здоровье (Жрица): символизирует важность прислушаться к сигналам организма.

Водолей

  1. Любовь (Паж Кубков): обещает лёгкий флирт и приятное общение без обязательств.
  2. Профессиональная сфера (Десятка Жезлов): говорит о накопившейся усталости. Вам пора передать часть обязанностей другим.
  3. Здоровье (Пятёрка Кубков): указывает на склонность преувеличивать мелкие недомогания.

Рыбы

  1. Любовь (Королева Кубков): символизирует глубокую эмоциональную связь и понимание партнёра.
  2. Профессиональная сфера (Король Жезлов): предрекает уверенное лидерство и успех в начинаниях.
  3. Здоровье (Справедливость): обещает восстановление баланса после периода переедания и отсутствия физической активности.
