Тельцы откроют сердце, а Рыбы начнут путь к душевному исцелению: гороскоп на рабочую неделю с 6 по 10 апреля

Ближайшие пять дней будто созданы для того, чтобы чуть внимательнее взглянуть на себя и своё состояние. Что говорят звёзды о вашей карьере, отношениях, здоровье и личностном росте, читайте в астрологическом прогнозе «Клопс» на рабочую неделю с 6 по 10 апреля.

Овен

Стыд — штука липкая, особенно когда есть за что. Даже у самого яркого светила бывают тёмные отметины, но это не отменяет его тепла. Признайте свою неловкость, пожмите ей руку и отпустите гулять дальше — она и без вас проживёт.

Телец

В перерыве между отчётами или в очереди за кофе вдруг завяжется разговор, который выйдет за пределы дежурных фраз. Человек, которого вы раньше в упор не замечали, окажется удивительно живым и где-то родным. Порой случайные откровения согревают больше, чем годы привычного молчания.

Близнецы

Если вдруг потянуло на джаз, хотя всю жизнь слушали рок, или наоборот — не удивляйтесь. Музыкальный вкус меняется не просто так; он отражает что-то глубинное, зреющее внутри без слов. Возможно, это душа настраивается на новую волну, а вы пока просто перебираете станции.

Рак

Майские праздники уже маячат на горизонте, а с ними — шанс всё испортить привычным «успеется». На этой неделе стоит хотя бы прикинуть маршруты, забронировать билеты или просто договориться с друзьями. Потом корить себя за прокрастинацию гораздо скучнее, чем радоваться, что всё уже готово.

Лев

Зачем ходить в кафе, если можно устроить маленькую пекарню прямо у себя на кухне? Звёзды говорят, что дрожжевое тесто подойдёт идеально, а коржи получатся ровными без всяких хитростей. И даже если что-то пригорит — это же домашняя выпечка, у неё есть право на характер.

Дева

Адреналин сейчас не лучший друг. Всё, что связано с прыжками, гонками и острыми ощущениями, лучше отложить до спокойных времён. Организм на этой неделе работает без сверхурочных, и рисковать его терпением не стоит — бережёного весна бережёт.