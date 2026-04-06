Тельцы откроют сердце, а Рыбы начнут путь к душевному исцелению: гороскоп на рабочую неделю с 6 по 10 апреля

Ближайшие пять дней будто созданы для того, чтобы чуть внимательнее взглянуть на себя и своё состояние. Что говорят звёзды о вашей карьере, отношениях, здоровье и личностном росте, читайте в астрологическом прогнозе «Клопс» на рабочую неделю с 6 по 10 апреля.
Овен
Стыд — штука липкая, особенно когда есть за что. Даже у самого яркого светила бывают тёмные отметины, но это не отменяет его тепла. Признайте свою неловкость, пожмите ей руку и отпустите гулять дальше — она и без вас проживёт.
Телец
В перерыве между отчётами или в очереди за кофе вдруг завяжется разговор, который выйдет за пределы дежурных фраз. Человек, которого вы раньше в упор не замечали, окажется удивительно живым и где-то родным. Порой случайные откровения согревают больше, чем годы привычного молчания.
Близнецы
Если вдруг потянуло на джаз, хотя всю жизнь слушали рок, или наоборот — не удивляйтесь. Музыкальный вкус меняется не просто так; он отражает что-то глубинное, зреющее внутри без слов. Возможно, это душа настраивается на новую волну, а вы пока просто перебираете станции.
Рак
Майские праздники уже маячат на горизонте, а с ними — шанс всё испортить привычным «успеется». На этой неделе стоит хотя бы прикинуть маршруты, забронировать билеты или просто договориться с друзьями. Потом корить себя за прокрастинацию гораздо скучнее, чем радоваться, что всё уже готово.
Лев
Зачем ходить в кафе, если можно устроить маленькую пекарню прямо у себя на кухне? Звёзды говорят, что дрожжевое тесто подойдёт идеально, а коржи получатся ровными без всяких хитростей. И даже если что-то пригорит — это же домашняя выпечка, у неё есть право на характер.
Дева
Адреналин сейчас не лучший друг. Всё, что связано с прыжками, гонками и острыми ощущениями, лучше отложить до спокойных времён. Организм на этой неделе работает без сверхурочных, и рисковать его терпением не стоит — бережёного весна бережёт.
Весы
Вам не кажется: после рабочих будней тело просит не просто отдыха, а именно приказа ничего не делать. Возьмите выходной или хотя бы выспитесь в субботу до обеда, не мучая себя чувством вины. Тишина и горизонтальное положение сейчас лечат лучше любого отпуска.
Скорпион
Дети, как известно, живут в своём измерении, но иногда туда можно пролезть через старые проверенные щели. Фокусы, которые работали с вами в школьные годы — дурацкие шутки, совместное стройка из подушек, секретные пароли — сработают и сейчас. Не надо изобретать велосипед, просто вспомните себя в их возрасте.
Стрелец
Если последнее время кошелёк напоминал решето, то на этой неделе дыры начнут затягиваться. Деньги не хлынут рекой, нет. Зато они перестанут утекать в никуда — это ведь тоже облегчение? Постепенно, маленькими шагами финансовая тропинка выровняется, и можно будет наконец оглядеться.
Козерог
Скоро вам предстоит отстаивать проект, от которого прямо зависит толщина бумажника, и в одиночку тут не справиться. На этой неделе нужно найти союзников — тех, кто подстрахует, подкинет идею или просто кивнёт в нужный момент. Вместе с поддержкой приходит и уверенность — без неё даже самый блестящий план рискует рассыпаться.
Водолей
Дорога бывает долгой, и на ней случаются остановки, когда кажется, что стоишь на месте. Не корите себя за эти промедления — иногда они нужны, чтобы перевести дух и понять, туда ли вы идёте. Скоро ритм восстановится, и вы поймёте, к чему Вселенная подарила вам паузу.
Рыбы
На любовном фронте сейчас затишье, но это совсем не значит, что битва проиграна. Эти периоды нужны, чтобы осмотреться, понять, чего на самом деле хочется, а не плыть по течению чужих ожиданий. Не вешайте нос, всё бывает. Лучшее, что сейчас можно сделать, — ничего не делать и просто подождать.
Помните, что гороскоп не является научно доказанной методикой предсказания. Это развлечение, а не руководство к действию.