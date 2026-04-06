Не ешь жирную пищу и держи свои планы в секрете: приметы на 7 апреля

Благовещение Пресвятой Богородицы, которое отмечают 7 апреля, занимает особое место и в церковной, и в народной традиции. Согласно преданию, именно в этот день Дева Мария узнала от архангела Гавриила, что станет матерью Иисуса Христа. Рассказываем, какие приметы и запреты связаны с праздником.
Что нельзя делать 7 апреля:
- заниматься тяжёлой работой;
- сажать деревья и цветы;
- есть жирную пищу;
- стричь волосы и менять причёску;
- сплетничать, грустить, плакать, злиться и ссориться;
- жениться;
- отправляться в дальнюю дорогу;
- делиться своими планами.
Народные приметы на 7 апреля:
- если ласточки к этому времени ещё не прилетели, весна будет холодной;
- утренний туман предвещает скорое половодье;
- солнечная погода сулит летом много гроз;
- дождь обещает хороший урожай ржи и грибов осенью.