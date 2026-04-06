Не ешь жирную пищу и держи свои планы в секрете: приметы на 7 апреля

Благовещение Пресвятой Богородицы, которое отмечают 7 апреля, занимает особое место и в церковной, и в народной традиции. Согласно преданию, именно в этот день Дева Мария узнала от архангела Гавриила, что станет матерью Иисуса Христа. Рассказываем, какие приметы и запреты связаны с праздником.

Что нельзя делать 7 апреля:

  1. заниматься тяжёлой работой;
  2. сажать деревья и цветы;
  3. есть жирную пищу;
  4. стричь волосы и менять причёску;
  5. сплетничать, грустить, плакать, злиться и ссориться;
  6. жениться;
  7. отправляться в дальнюю дорогу;
  8. делиться своими планами.

Народные приметы на 7 апреля:

  1. если ласточки к этому времени ещё не прилетели, весна будет холодной;
  2. утренний туман предвещает скорое половодье;
  3. солнечная погода сулит летом много гроз;
  4. дождь обещает хороший урожай ржи и грибов осенью.
