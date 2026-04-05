Не пересчитывай деньги и прислушайся к пению птиц: приметы на 6 апреля

В народном календаре 6 апреля — день Захария Постника. В эту дату вспоминают священника и аскета, которого почитали за строгость в посте и любовь к молитве. Рассказываем, о каких приметах и запретах важно помнить.
Что нельзя делать 6 апреля:
- начинать ремонт;
- ходить в гости и звать гостей к себе;
- завязывать узлы;
- пересчитывать деньги и давать их в долг.
Народные приметы на 6 апреля:
- тёплая ночь — к тому, что весенних холодов уже не будет;
- если снег сошёл, больше он не выпадет, а если остался — пролежит ещё долго;
- утренняя роса сулит хороший урожай проса и овса;
- жаворонок поёт к теплу, а зяблик — к похолоданию.