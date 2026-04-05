11:37

Не пересчитывай деньги и прислушайся к пению птиц: приметы на 6 апреля

  1. Зодиак
Автор:

В народном календаре 6 апреля — день Захария Постника. В эту дату вспоминают священника и аскета, которого почитали за строгость в посте и любовь к молитве. Рассказываем, о каких приметах и запретах важно помнить.

Что нельзя делать 6 апреля:

  1. начинать ремонт;
  2. ходить в гости и звать гостей к себе;
  3. завязывать узлы;
  4. пересчитывать деньги и давать их в долг.

Народные приметы на 6 апреля:

  1. тёплая ночь — к тому, что весенних холодов уже не будет;
  2. если снег сошёл, больше он не выпадет, а если остался — пролежит ещё долго;
  3. утренняя роса сулит хороший урожай проса и овса;
  4. жаворонок поёт к теплу, а зяблик — к похолоданию.
3 232
Хобби приметы