Не сквернословь и не отказывай в помощи: приметы на 5 апреля

В народном календаре 5 апреля — день Никона Великопостного, когда принято почитать святого, известного смирением и строгостью, особенно во время Великого поста. Рассказываем об относящихся к этой дате приметах и запретах. 

Что нельзя делать 5 апреля:

  1. сквернословить, сплетничать и злиться;
  2. устраивать шумные застолья;   
  3. заниматься тяжёлым физическим трудом и рукоделием;
  4. отказывать в помощи без уважительной причины.

Народные приметы на 5 апреля:

  1. солнечная погода и первые бабочки сулят сухую и тёплую весну;
  2. дождь обещает богатый урожай зерна;
  3. ветер резко стал дуть в другую сторону — жди внезапной перемены погоды;
  4. летает много ворон — к затяжному похолоданию. 
