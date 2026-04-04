Не сквернословь и не отказывай в помощи: приметы на 5 апреля

В народном календаре 5 апреля — день Никона Великопостного, когда принято почитать святого, известного смирением и строгостью, особенно во время Великого поста. Рассказываем об относящихся к этой дате приметах и запретах.
Что нельзя делать 5 апреля:
- сквернословить, сплетничать и злиться;
- устраивать шумные застолья;
- заниматься тяжёлым физическим трудом и рукоделием;
- отказывать в помощи без уважительной причины.
Народные приметы на 5 апреля:
- солнечная погода и первые бабочки сулят сухую и тёплую весну;
- дождь обещает богатый урожай зерна;
- ветер резко стал дуть в другую сторону — жди внезапной перемены погоды;
- летает много ворон — к затяжному похолоданию.