Раки окунутся в ностальгию, а Стрельцы задумаются о будущем: таро-расклад на субботу, 4 апреля

Раки окунутся в ностальгию, а Стрельцы задумаются о будущем. «Клопс» публикует расклад на картах таро на субботу, 4 апреля, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

Карта дня: Колесница

День движения и побед. Если есть цель — действуй решительно. Главное — не распыляться и держать курс.

Телец

Карта дня: Императрица

Суббота про комфорт, удовольствие и заботу о себе. Хорошо заняться домом, внешностью или просто отдохнуть.

Близнецы

Карта дня: Двойка Мечей

Придётся принять решение, от которого ты уклонялся. Не игнорируй внутренний голос — он подскажет верно.

Рак

Карта дня: Шестёрка Кубков

День ностальгии. Возможны встречи с людьми из прошлого или приятные воспоминания. Тёплая, душевная энергия.

Лев

Карта дня: Солнце

Один из самых удачных дней. Радость, успех, внимание. Всё складывается в твою пользу — наслаждайся моментом.

Дева

Карта дня: Восьмёрка Пентаклей

Рабочее настроение даже в выходной. Отличный день для саморазвития, учёбы или наведения порядка в делах.

Весы

Карта дня: Влюблённые

Тема выбора и отношений выходит на первый план. Возможны романтические моменты или важный разговор.

Скорпион

Карта дня: Смерть

Не пугайся — это про трансформацию. Завершается один этап, чтобы начался новый. Отпусти старое.

Стрелец

Карта дня: Тройка Жезлов

Планы на будущее начинают проясняться. Хорошо думать о поездках, проектах и расширении горизонтов.

Козерог

Карта дня: Император

День контроля и структуры. Ты в позиции силы — бери ответственность и наводи порядок.

Водолей

Карта дня: Звезда

Надежда, вдохновение и лёгкость. Отличный день для мечтаний, творчества и восстановления внутреннего баланса.

Рыбы

Карта дня: Луна

Эмоции могут быть сильнее обычного. Прислушивайся к интуиции, но не поддавайся иллюзиям и страхам.