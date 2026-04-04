Раки окунутся в ностальгию, а Стрельцы задумаются о будущем: таро-расклад на субботу, 4 апреля

Раки окунутся в ностальгию, а Стрельцы задумаются о будущем. «Клопс» публикует расклад на картах таро на субботу, 4 апреля, для всех знаков зодиака*.
*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.
Овен
Карта дня: Колесница
День движения и побед. Если есть цель — действуй решительно. Главное — не распыляться и держать курс.
Телец
Карта дня: Императрица
Суббота про комфорт, удовольствие и заботу о себе. Хорошо заняться домом, внешностью или просто отдохнуть.
Близнецы
Карта дня: Двойка Мечей
Придётся принять решение, от которого ты уклонялся. Не игнорируй внутренний голос — он подскажет верно.
Рак
Карта дня: Шестёрка Кубков
День ностальгии. Возможны встречи с людьми из прошлого или приятные воспоминания. Тёплая, душевная энергия.
Лев
Карта дня: Солнце
Один из самых удачных дней. Радость, успех, внимание. Всё складывается в твою пользу — наслаждайся моментом.
Дева
Карта дня: Восьмёрка Пентаклей
Рабочее настроение даже в выходной. Отличный день для саморазвития, учёбы или наведения порядка в делах.
Весы
Карта дня: Влюблённые
Тема выбора и отношений выходит на первый план. Возможны романтические моменты или важный разговор.
Скорпион
Карта дня: Смерть
Не пугайся — это про трансформацию. Завершается один этап, чтобы начался новый. Отпусти старое.
Стрелец
Карта дня: Тройка Жезлов
Планы на будущее начинают проясняться. Хорошо думать о поездках, проектах и расширении горизонтов.
Козерог
Карта дня: Император
День контроля и структуры. Ты в позиции силы — бери ответственность и наводи порядок.
Водолей
Карта дня: Звезда
Надежда, вдохновение и лёгкость. Отличный день для мечтаний, творчества и восстановления внутреннего баланса.
Рыбы
Карта дня: Луна
Эмоции могут быть сильнее обычного. Прислушивайся к интуиции, но не поддавайся иллюзиям и страхам.