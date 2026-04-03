Раки вспомнят об эмоциях, а Скорпионы — о своей интуиции: гороскоп на выходные

Звёзды предсказывают насыщенные выходные: время для активного отдыха, творческого подъёма или важных семейных дел. Выберите свой знак, чтобы узнать, на какой сфере стоит сосредоточиться.

Овен

Выходные принесут прилив энергии и желание действовать. Отличное время для активного отдыха или решения дел, которые ты долго откладывал. В личной жизни возможен неожиданный разговор, который расставит всё по местам.

Телец

Захочется уюта и спокойствия — не отказывай себе в этом. Выходные идеально подходят для дома, вкусной еды и общения с близкими. Возможен приятный финансовый бонус или удачная покупка.

Близнецы

Тебя потянет на общение и новые впечатления. Встречи, переписки, случайные знакомства — всё это может привести к чему-то интересному. Главное — не распыляйся слишком сильно.

Рак

Эмоции будут на первом плане. Постарайся не замыкаться в себе — откровенный разговор с близким человеком поможет почувствовать облегчение. Хорошее время для заботы о себе.

Лев

Ты окажешься в центре внимания — и тебе это понравится. Выходные подойдут для встреч, мероприятий и даже небольших авантюр. В любви возможны яркие моменты.

Дева

Захочется навести порядок — и в делах, и в мыслях. Отличное время для планирования и завершения начатого. Но не забудь выделить время на отдых, иначе рискуешь перегореть.