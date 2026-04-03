Не стирай бельё и не делись ни с кем планами на будущее: приметы на 4 апреля

В народном календаре 4 апреля — день Василия Тёплого, когда принято почитать святого Василия Исповедника. Рассказываем об относящихся к этой дате приметах и запретах.

Что нельзя делать 4 апреля:

  1. выносить из дома мусор, выбрасывать ненужные вещи — можно навлечь на свою семью неприятности; 
  2. Стирать бельё, а также вывешивать его сушить на улицу — это сулило домочадцам болезни; 
  3. Пересчитывать деньги после захода солнца — это грозит бедностью; 
  4. Делиться с другими людьми своими планами на будущее — они никогда не воплотятся в жизнь. 

Народные приметы на 4 апреля:

  1. по небу плывут синие облака — жди дождей и тёплой погоды; 
  2. скворцы прилетели — к потеплению; 
  3. паутина на землю ложится — готовься к заморозкам. 
