Овнов ждёт прорыв, а Тельцов — маленькие радости: таро-расклад на пятницу, 3 апреля

Овнов ждёт прорыв, а Тельцам предстоит испытать маленькие радости. «Клопс» публикует расклад на картах таро на пятницу, 3 апреля, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

Карта дня: Колесница

День движения и прорыва. Всё зависит от твоей решимости: если возьмёшь контроль — победа за тобой. Хорошо для поездок и важных шагов.

Телец

Карта дня: Императрица

Комфорт, уют и маленькие радости. День про заботу о себе, теле и доме. Возможны приятные новости, связанные с деньгами или близкими.

Близнецы

Карта дня: Паж мечей

Будь внимателен к словам и информации. Кто-то может наблюдать или обсуждать тебя. Отличный день для обучения и анализа.

Рак

Карта дня: Луна

Эмоции на максимум. Не всё сегодня ясно — лучше не делать поспешных выводов. Доверься интуиции, но проверяй факты.

Лев

Карта дня: Солнце

Один из самых ярких дней. Успех, признание, радость. Всё складывается в твою пользу — не стесняйся быть в центре внимания.

Дева

Карта дня: Восьмёрка пентаклей

Работа, усилия и концентрация. День про дисциплину: чем больше вложишь — тем лучше результат. Отлично для развития навыков.

Весы

Карта дня: Влюблённые

Выбор, чувства, отношения. Сегодня важно слушать сердце. Возможны романтические моменты или судьбоносное решение.

Скорпион

Карта дня: Смерть

Трансформация. Что-то уходит — и это к лучшему. Освободи место для нового, не цепляйся за прошлое.

Стрелец

Карта дня: Туз жезлов

Новый импульс, идея или вдохновение. Отличный день, чтобы начать что-то с нуля — энергия на твоей стороне.

Козерог

Карта дня: Десятка пентаклей

Стабильность, семья, деньги. День про долгосрочные результаты и поддержку близких. Хорошо решать финансовые вопросы.

Водолей

Карта дня: Семёрка кубков

Много вариантов — легко запутаться. Не строй иллюзий, смотри на реальность. Выбирай то, что действительно важно.

Рыбы

Карта дня: Верховная жрица

Тишина, глубина, интуиция. Сегодня лучше наблюдать, чем действовать. Ответы уже внутри тебя.