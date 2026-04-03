Овнов ждёт прорыв, а Тельцов — маленькие радости: таро-расклад на пятницу, 3 апреля

Овнов ждёт прорыв, а Тельцам предстоит испытать маленькие радости. «Клопс» публикует расклад на картах таро на пятницу, 3 апреля, для всех знаков зодиака*.
*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.
Овен
Карта дня: Колесница
День движения и прорыва. Всё зависит от твоей решимости: если возьмёшь контроль — победа за тобой. Хорошо для поездок и важных шагов.
Телец
Карта дня: Императрица
Комфорт, уют и маленькие радости. День про заботу о себе, теле и доме. Возможны приятные новости, связанные с деньгами или близкими.
Близнецы
Карта дня: Паж мечей
Будь внимателен к словам и информации. Кто-то может наблюдать или обсуждать тебя. Отличный день для обучения и анализа.
Рак
Карта дня: Луна
Эмоции на максимум. Не всё сегодня ясно — лучше не делать поспешных выводов. Доверься интуиции, но проверяй факты.
Лев
Карта дня: Солнце
Один из самых ярких дней. Успех, признание, радость. Всё складывается в твою пользу — не стесняйся быть в центре внимания.
Дева
Карта дня: Восьмёрка пентаклей
Работа, усилия и концентрация. День про дисциплину: чем больше вложишь — тем лучше результат. Отлично для развития навыков.
Весы
Карта дня: Влюблённые
Выбор, чувства, отношения. Сегодня важно слушать сердце. Возможны романтические моменты или судьбоносное решение.
Скорпион
Карта дня: Смерть
Трансформация. Что-то уходит — и это к лучшему. Освободи место для нового, не цепляйся за прошлое.
Стрелец
Карта дня: Туз жезлов
Новый импульс, идея или вдохновение. Отличный день, чтобы начать что-то с нуля — энергия на твоей стороне.
Козерог
Карта дня: Десятка пентаклей
Стабильность, семья, деньги. День про долгосрочные результаты и поддержку близких. Хорошо решать финансовые вопросы.
Водолей
Карта дня: Семёрка кубков
Много вариантов — легко запутаться. Не строй иллюзий, смотри на реальность. Выбирай то, что действительно важно.
Рыбы
Карта дня: Верховная жрица
Тишина, глубина, интуиция. Сегодня лучше наблюдать, чем действовать. Ответы уже внутри тебя.