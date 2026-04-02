Тамара Глоба назвала знак, которому в апреле улыбнётся удача

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В апреле Львы могут оказаться в центре благоприятных событий и получить шанс изменить жизнь к лучшему. Такой прогноз дала астролог Тамара Глоба.

По её словам, ближайшие недели станут для представителей этого знака временем активных действий. Появится возможность реализовать давно отложенные идеи — от смены работы до запуска собственного проекта. Высокий уровень энергии позволит не бояться серьёзных решений.

Финансовая ситуация также может улучшиться. Как отмечает астролог, у Львов вероятны неожиданные источники дохода и новые предложения, которые могут появиться благодаря знакомствам или случайным обстоятельствам.

В личной жизни тоже ожидаются перемены. Одинокие представители знака могут встретить человека для серьёзных отношений, а тем, кто уже в паре, советуют чаще обсуждать совместные планы — это поможет укрепить связь.

Астролог рекомендует не тратить силы на споры и сомнения, а использовать этот период для активных шагов и важных решений.