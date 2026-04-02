Не мой полы и гони кошку из постели: приметы на 3 апреля

3 апреля православные верующие чтят память святителя Кирилла, епископа Сицилийского. С его именем связывают чудо, которое произошло неподалёку от Катаны: по молитве епископа источник с горькой водой стал пригодным для питья. Рассказываем, о каких приметах и запретах важно помнить.

Что нельзя делать 3 апреля:

  1. смотреть на небо после заката — падающая звезда в этот день считалась плохим знаком;
  2. мыть полы и делать влажную уборку — верили, что так можно лишить дом спокойствия и достатка;
  3. поливать комнатные и садовые растения — по приметам, после этого они будут плохо расти и вянуть;
  4. пускать кошку в постель — считалось, что утром человек проснётся уставшим и обессиленным;
  5. ссориться, скандалить и держать в голове мрачные мысли — это сулило неприятности и разлад.

Народные приметы на 3 апреля:

  1. птицы купаются в лужах — впереди тёплая и ясная погода;
  2. берёза даёт много сока — лето будет дождливым;
  3. зацвела мать-и-мачеха — сильных холодов больше не будет;
  4. гремит гром — осенью ждут хороший урожай.
