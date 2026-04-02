Не мой полы и гони кошку из постели: приметы на 3 апреля

3 апреля православные верующие чтят память святителя Кирилла, епископа Сицилийского. С его именем связывают чудо, которое произошло неподалёку от Катаны: по молитве епископа источник с горькой водой стал пригодным для питья. Рассказываем, о каких приметах и запретах важно помнить.
Что нельзя делать 3 апреля:
- смотреть на небо после заката — падающая звезда в этот день считалась плохим знаком;
- мыть полы и делать влажную уборку — верили, что так можно лишить дом спокойствия и достатка;
- поливать комнатные и садовые растения — по приметам, после этого они будут плохо расти и вянуть;
- пускать кошку в постель — считалось, что утром человек проснётся уставшим и обессиленным;
- ссориться, скандалить и держать в голове мрачные мысли — это сулило неприятности и разлад.
Народные приметы на 3 апреля:
- птицы купаются в лужах — впереди тёплая и ясная погода;
- берёза даёт много сока — лето будет дождливым;
- зацвела мать-и-мачеха — сильных холодов больше не будет;
- гремит гром — осенью ждут хороший урожай.