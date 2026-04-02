Козероги получат весточку от бывшего, а Рыбы не захотят отпускать прошлое: таро-расклад на четверг, 2 апреля
11:14
Автор:
  1. Зодиак
Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»

Козероги получат знак внимания от бывшего партнёра, а Рыбы будут цепляться за изжившее себя в отношениях. «Клопс» публикует расклад на картах таро на четверг, 2 апреля, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

  1. Любовь (Луна перевёрнутая): символизирует прояснение. Тайны партнёра, которые вас мучили, наконец раскроются.
  2. Профессиональная сфера (Пятёрка Кубков): говорит о неудаче, которая на самом деле станет толчком к лучшему.
  3. Здоровье (Колесница): обещает прилив энергии, но предупреждает: сегодня легко потянуть мышцы на ровном месте.

Телец

  1. Любовь (Башня перевёрнутая): предрекает избегание крупной ссоры — вы вовремя прикусите язык.
  2. Профессиональная сфера (Шут): указывает на творческое решение, которое одобрит начальство.
  3. Здоровье (Девятка Мечей): говорит о бессоннице из-за надуманных проблем.

Близнецы

  1. Любовь (Император перевёрнутая): символизирует потерю контроля в отношениях.
  2. Профессиональная сфера (Тройка Кубков): обещает неожиданную помощь от того, от кого вы меньше всего ждали.
  3. Здоровье (Смерть): указывает на завершение затянувшегося недомогания.

Рак

  1. Любовь (Семёрка Мечей): предрекает попытку скрыть что-то от партнёра.
  2. Профессиональная сфера (Колесо Фортуны): говорит о неожиданном повороте, который изменит все планы.
  3. Здоровье (Звезда перевёрнутая): символизирует день, когда лучше проверить давление.

Лев

  1. Любовь (Отшельник): говорит, что сегодня вы будете стремиться к уединению.
  2. Профессиональная сфера (Королева Мечей): указывает на конфронтацию с коллегами.
  3. Здоровье (Дьявол): говорит о соблазне пропустить тренировку.

Дева

  1. Любовь (Рыцарь Пентаклей перевёрнутая): символизирует затянувшееся ожидание. Партнёр будет тянуть с важным шагом.
  2. Профессиональная сфера (Маг): предрекает вашу способность убедить кого угодно в чём угодно — пользуйтесь.
  3. Здоровье (Солнце перевёрнутая): обещает лёгкую хандру, которая пройдёт после обеда.

Весы

  1. Любовь (Повешенный): указывает на ситуацию, когда лучше ничего не менять. Отношения сами придут к нужному решению.
  2. Профессиональная сфера (Восьмёрка Жезлов): говорит о стремительных и важных новостях.
  3. Здоровье (Сила перевёрнутая): символизирует день, когда организм скажет «нет» даже привычным нагрузкам.

Скорпион

  1. Любовь (Туз Кубков): обещает новый эмоциональный этап в отношениях.
  2. Профессиональная сфера (Десятка Жезлов перевёрнутая): предрекает неожиданную помощь в самый тяжёлый момент.
  3. Здоровье (Тройка Жезлов): говорит о том, что результаты лечения придут быстрее, чем вы ждали.

Стрелец

  1. Любовь (Влюблённые перевёрнутая): указывает на мучительный выбор между старым и новым.
  2. Профессиональная сфера (Паж Кубков): символизирует неожиданное предложение, от которого трудно отказаться.
  3. Здоровье (Умеренность): хорошее самочувствие.

Козерог

  1. Любовь (Шестёрка Кубков): говорит о возвращении старых чувств или внезапном сообщении от бывшего.
  2. Профессиональная сфера (Семёрка Пентаклей перевёрнутая): предрекает нетерпение — результаты придут, но не мгновенно.
  3. Здоровье (Императрица): символизирует авитаминоз и упадок сил.

Водолей

  1. Любовь (Королева Жезлов): обещает вашу харизму на максимуме — партнёр будет очарован.
  2. Профессиональная сфера (Четвёрка Мечей перевёрнутая): указывает на выход из рабочего застоя.
  3. Здоровье (Жрица): говорит о том, что интуиция подскажет, чего не хватает организму.

Рыбы

  1. Любовь (Смерть перевёрнутая): символизирует нежелание отпускать то, что уже ушло. Но вам стоит осознать, что давно нужно двигаться дальше.
  2. Профессиональная сфера (Король Пентаклей): предрекает стабильность и надёжность — сегодня вы как скала.
  3. Здоровье (Луна): указывает на странные сны, вызванные переутомлением.
45 502
Хобби таро