Не считай мелочёвку и не отказывай в помощи: приметы на 2 апреля

В народном календаре 2 апреля — день Фотиньи Колодезницы, когда принято почитать мученицу Фотину Самарянку, встретившую Иисуса у колодца Иакова. Рассказываем об относящихся к этой дате приметах и запретах.

Что нельзя делать 2 апреля:

  1. использовать в готовке и пить вчерашнюю воду;
  2. рассказывать о своих планах и мечтах;
  3. отказывать в помощи;
  4. носить одежду не изо льна;
  5. считать мелкие деньги.

Народные приметы на 2 апреля:

  1. дождливый день — будет богатый урожай грибов осенью;
  2. облака идут против ветра — скоро выпадут осадки;
  3. скворцы прилетели — заморозков больше не не жди;
  4. птицы вьют гнёзда на солнечной стороне — лето будет холодным. 
