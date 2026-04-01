Не считай мелочёвку и не отказывай в помощи: приметы на 2 апреля

В народном календаре 2 апреля — день Фотиньи Колодезницы, когда принято почитать мученицу Фотину Самарянку, встретившую Иисуса у колодца Иакова. Рассказываем об относящихся к этой дате приметах и запретах.
Что нельзя делать 2 апреля:
- использовать в готовке и пить вчерашнюю воду;
- рассказывать о своих планах и мечтах;
- отказывать в помощи;
- носить одежду не изо льна;
- считать мелкие деньги.
Народные приметы на 2 апреля:
- дождливый день — будет богатый урожай грибов осенью;
- облака идут против ветра — скоро выпадут осадки;
- скворцы прилетели — заморозков больше не не жди;
- птицы вьют гнёзда на солнечной стороне — лето будет холодным.