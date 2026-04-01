Четырём знакам достанется больше всех: что принесёт апрель 2026, который станет самым необычным месяцем весны

Апрель 2026 года обещает стать самым динамичным месяцем весны. Привычного звёздного хаоса не будет, но ждать спокойствия не приходится. «Клопс» разбирался, какие события станут переломными и кому из знаков зодиака стоит приготовиться к серьёзным переменам.

Главная особенность этого апреля — полное отсутствие ретроградных планет. Это редкое явление, которое случается всего несколько раз в десятилетие. В такой период Вселенная не даёт вторых шансов и не позволяет откладывать дела на потом. Каждое принятое решение будет иметь немедленные последствия, а любое промедление может обернуться упущенной возможностью.

Месяц открывается полнолунием в знаке Весов, которое произойдёт 2 апреля в 5:11 по московскому времени. Это не просто красивое небесное явление, а важный момент для подведения итогов, особенно в сфере отношений и партнёрств.

Полнолуние станет временем баланса. Всё, что накопилось за последние полгода, теперь выходит на поверхность. Конфликты, которые замалчивались, могут обостриться. Зато появится шанс распрощаться с недосказанностью.

С 6 апреля Марс, планета действия и активности, присоединяется к Сатурну, который уже находится в Овне. Это один из самых напряжённых периодов месяца. С одной стороны, хочется действовать быстро и решительно, с другой — появляются препятствия, ограничения и необходимость следовать правилам.

Энергия Марса в Овне — это чистая инициатива, импульс, желание быть первым. Но Сатурн в том же знаке требует ответственности и дисциплины.

14 апреля Венера переходит в знак Близнецов. Если в первой половине апреля отношения были накалены до предела, то с этого момента они становятся более лёгкими. Это благоприятный период для флирта, новых знакомств и возобновления старых связей.

Однако есть важное предостережение: в это время легко спутать интерес с глубоким чувством. Близнецы не склонны к долгой концентрации на одном объекте, поэтому важные решения в личной жизни лучше отложить до конца месяца.

Ключевое событие первой половины месяца — новолуние в Овне, которое произойдёт 17 апреля в 14:51 по московскому времени. Это самый сильный момент для постановки личных целей в 2026 году.

Овен — первый знак зодиака, символ начала, инициативы, мужества и действия. Новолуние в этом знаке — идеальное время, чтобы заявить о своих желаниях, запустить новый проект, сменить работу или начать отношения.

Есть важный нюанс: не загадывайте абстрактные желания. Энергия Овна требует конкретики и действий. Если вы давно хотели что-то изменить, 17 апреля — тот самый день, когда Вселенная даёт официальный старт.

В этот же день, 17 апреля, происходит точное соединение Марса и Сатурна в Овне. Это добавляет событию особую весомость: инициатива (Марс) встречается с ответственностью (Сатурн). То, что начнётся в этот день, потребует не только смелости, но и выдержки.

19 апреля Солнце покидает знак Овна и переходит в Тельца. Если первая половина апреля прошла под девизом «быстрее, выше, сильнее», то после этого дня энергия смещается в сторону стабильности, накопления и практичности.

Пора закреплять достигнутое, заниматься финансами, приводить в порядок дом и тело. Телец — знак, который не любит спешки. Он напоминает: после старта нужна устойчивость, иначе любое начинание рассыплется.

24 апреля наступает фаза первой четверти Луны в 5:31 по московскому времени. Это момент, когда становятся видны первые результаты начинаний, запущенных в новолуние 17 апреля.

Если вы правильно оценили свои силы и действовали без иллюзий, сейчас появятся первые плоды. Если же проект был задуман наспех, эта фаза выявит слабые места.

Ключевое событие месяца, которое определит расклад на годы вперёд, произойдёт 25 апреля. Уран, планета перемен и неожиданностей, входит в знак Близнецов. Это не рядовой транзит, а смена эпох: Уран останется в Близнецах до 2033 года.

В астрологии Уран ассоциируется с технологическими прорывами, информационными революциями и внезапными изменениями правил игры. В Близнецах, отвечающих за коммуникацию, обучение, транспорт и медиа, его влияние будет особенно заметным.

Четыре знака в эпицентре: кому достанется больше всего

Есть четыре знака зодиака, для которых апрель 2026 года станет переломным.

Тельцы — выход из зоны комфорта

Для Тельцов апрель начинается с важного этапа: 25 апреля Уран, находившийся в их знаке несколько лет, переходит в Близнецы. Это символизирует завершение длительного периода нестабильности. Если последние годы Тельцы привыкли жить в режиме «жди подвоха», то теперь ситуация начнет выравниваться.

Однако первая половина апреля всё ещё будет требовать от них гибкости. Особенно это касается финансов: возможны неожиданные поступления, но также и спонтанные крупные траты. В личной жизни Венера в Тельце до 14 апреля делает представителей этого знака невероятно привлекательными, но астрологи советуют не торопиться с серьёзными решениями до конца месяца.

Близнецы — начало личной революции

25 апреля Уран входит в знак Близнецов, и для них это событие станет самым значимым в 2026 году. Начинается семилетний цикл, который полностью переформатирует их жизнь. Перемены коснутся всего: от внешности до круга общения и профессионального пути.

Первые сигналы Близнецы могут почувствовать уже в середине апреля. Неожиданные предложения, случайные встречи, желание всё бросить и начать с нуля — это не капризы, а влияние планеты-разрушителя старых конструкций. Лучше не сопротивляться, но и не действовать импульсивно: перемены будут разворачиваться постепенно.

Козероги — карьерный рывок

Для Козерогов апрель — время профессионального экзамена. Марс и Сатурн в Овне активируют их карьерный сектор, и это сочетание встречается раз в несколько лет. Повышение, смена работы, запуск крупного проекта — такие варианты наиболее вероятны.

Особое внимание стоит уделить 17 апреля, когда Марс соединится с Сатурном. В этот день начальство может предъявить жёсткие требования, а любая ошибка будет иметь серьёзные последствия. Зато те, кто проявит выдержку и ответственность, получат шанс укрепить свой статус на годы вперёд.

Рыбы — время выбора

Рыбы в апреле оказываются на перепутье. С одной стороны, Нептун продолжает движение по их знаку, усиливая интуицию и чувствительность. С другой — Сатурн, который три года испытывал их на прочность, окончательно ушёл в Овна, снимая груз обязательств.

17 апреля, в момент новолуния и соединения Марса с Сатурном, многие Рыбы получат чёткий сигнал о том, в каком направлении двигаться дальше. Это может быть связано с переездом, сменой сферы деятельности или серьёзными изменениями в отношениях.

*Помните, что гороскопы — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.