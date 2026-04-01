Тельцы снимут розовые очки, а Водолеи устанут от напрасной борьбы: таро-расклад на среду, 1 апреля

Тельцы увидят партнёра в истинном свете и снимут розовые очки, а Водолеи отпустят бессмысленную борьбу в отношениях. «Клопс» публикует расклад на картах таро на среду, 1 апреля, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

Любовь (Повешенный): символизирует ситуацию, когда лучше ничего не делать. Отношения сами придут к нужному решению. Профессиональная сфера (Колесница): обещает стремительный рывок, но предупреждает — сегодня всё может пойти не по плану. Здоровье (Дьявол): говорит о соблазне нарушить режим.

Телец

Любовь (Звезда перевёрнутая): предрекает потерю розовых очков — вы увидите партнёра в реальном, не всегда удобном свете. Профессиональная сфера (Шут): указывает на спонтанное решение, которое коллеги сочтут безумным, но оно сработает. Здоровье (Тройка Мечей): говорит о том, что эмоциональные переживания оставят след.

Близнецы

Любовь (Маг): обещает вашу полную власть над ситуацией. Вы сможете очаровать даже того, кто давно не смотрел в вашу сторону. Профессиональная сфера (Двойка Кубков): символизирует неожиданный союз с тем, кого вы считали конкурентом. Здоровье (Колесо Фортуны перевёрнутая): указывает на день, когда лучше не рисковать с новыми видами активности.

Рак

Любовь (Башня): предрекает неожиданное событие, которое либо разрушит привычный уклад, либо подарит новую искру. Профессиональная сфера (Отшельник): говорит о гениальной идее, которая придёт в голову в самый неподходящий момент. Здоровье (Солнце перевёрнутая): символизирует мелкие недомогания, но в целом ваш настрой будет позитивным.

Лев

Любовь (Семёрка Кубков): обещает иллюзии и миражи. Не верьте тому, что кажется, проверяйте факты. Профессиональная сфера (Туз Жезлов перевёрнутая): указывает на идею, которая сначала покажется провальной, а потом неожиданно выстрелит. Здоровье (Справедливость): говорит о том, что организм сегодня будет моментально реагировать на огрехи в питании.

Дева

Любовь (Рыцарь Жезлов): символизирует страстный порыв в отношениях. Профессиональная сфера (Луна): предрекает день, когда интуиция будет громче голоса разума, вам стоит довериться ей. Здоровье (Императрица): обещает неожиданную лёгкость там, где обычно всё болит.

Весы

Любовь (Король Мечей): указывает на разговор с партнёром, который будет больше напоминать допрос. Профессиональная сфера (Смерть): говорит о том, что старое в работе должно уйти, чтобы пришло новое. Здоровье (Сила перевёрнутая): символизирует день, когда лучше признать своё бессилие и лечь спать пораньше.

Скорпион

Любовь (Тройка Жезлов): обещает совместные планы, которые сегодня покажутся авантюрой, но потом окажутся лучшим решением. Профессиональная сфера (Паж Мечей перевёрнутый): предрекает сплетни за спиной, которые лучше игнорировать. Здоровье (Восьмёрка Кубков): говорит о желании сбежать от своих пагубных привычек.

Стрелец

Любовь (Императрица перевёрнутая): указывает на день, когда вы забудете о важном, но партнёр окажется снисходительным. Профессиональная сфера (Восьмёрка Мечей перевёрнутая): символизирует прозрение — вы поймёте, как решить задачу, которая мучила неделями. Здоровье (Двойка Пентаклей): обещает умение жонглировать напрягающими делами без ущерба для организма.

Козерог

Любовь (Шестёрка Кубков): говорит о возвращении старого чувства или человека из прошлого. Профессиональная сфера (Королева Жезлов перевёрнутая): предрекает день, когда вашу инициативу примут в штыки. Здоровье (Жрица перевёрнутая): указывает на то, что вы игнорируете важные сигналы организма.

Водолей

Любовь (Девятка Жезлов): символизирует усталость от борьбы в отношениях. Возможно, вам стоит сдаться и позволить всему идти своим чередом. Профессиональная сфера (Король Кубков перевёрнутая): символизирует начальника в плохом настроении — лучше не попадаться на глаза. Здоровье (Умеренность перевёрнутая): говорит о том, что один день хаоса в питании не разрушит всё, чего вы добились.

Рыбы