Не ходи как замарашка и поддерживай тех, кто просит о помощи: приметы на 1 апреля

1 апреля православные чтят преподобную Дарью Римскую. В народном календаре этот день известен как Дарья Грязная — всё из-за распутицы, талого снега и нечищеных дорог. Рассказываем, о каких приметах и запретах важно помнить.
Что нельзя делать 1 апреля:
- оставлять без поддержки тех, кто просит о помощи;
- поддаваться унынию и копить обиды;
- ходить в грязной одежде и не следить за собой;
- лить слёзы без серьёзной причины;
- вступать в конфликты и выяснять отношения.
Народные приметы на 1 апреля:
- гроза с молниями и громом сулит скорую перемену к лучшему в погоде;
- если на орешнике много почек, можно приступать к посеву овса;
- звёздная ночь без просветов не ожидается — скоро станет теплее;
- погода 1 апреля считалась приметой того, каким будет 1 октября;
- ясный и тёплый день предвещает сухое и ветреное лето.