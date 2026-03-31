Не ходи как замарашка и поддерживай тех, кто просит о помощи: приметы на 1 апреля

1 апреля православные чтят преподобную Дарью Римскую. В народном календаре этот день известен как Дарья Грязная — всё из-за распутицы, талого снега и нечищеных дорог. Рассказываем, о каких приметах и запретах важно помнить.

Что нельзя делать 1 апреля:

  1. оставлять без поддержки тех, кто просит о помощи;
  2. поддаваться унынию и копить обиды;
  3. ходить в грязной одежде и не следить за собой;
  4. лить слёзы без серьёзной причины;
  5. вступать в конфликты и выяснять отношения.

Народные приметы на 1 апреля:

  1. гроза с молниями и громом сулит скорую перемену к лучшему в погоде;
  2. если на орешнике много почек, можно приступать к посеву овса;
  3. звёздная ночь без просветов не ожидается — скоро станет теплее;
  4. погода 1 апреля считалась приметой того, каким будет 1 октября;
  5. ясный и тёплый день предвещает сухое и ветреное лето.
