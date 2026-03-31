Раки будут излишне драматизировать, а Весы одержат победу: таро-расклад на вторник, 31 марта

Раки будут излишне драматизировать, а Весы одержат победу: таро-расклад на вторник, 31 марта - Новости Калининграда | Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»
Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»

Раки будут излишне драматизировать ситуацию в отношениях, а Весы одержат победу на любовном фронте. «Клопс» публикует расклад на картах таро на вторник, 31 марта, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

  1. Любовь (Влюблённые): указывает на важный выбор, который повлияет на дальнейшее развитие отношений.
  2. Профессиональная сфера (Восьмёрка Пентаклей): говорит о кропотливой работе, требующей внимания к деталям.
  3. Здоровье (Колесница перевёрнутая): символизирует упадок сил.

Телец

  1. Любовь (Королева Кубков): обещает глубокое взаимопонимание и эмоциональную близость с партнёром.
  2. Профессиональная сфера (Пятёрка Мечей): предрекает конфликт, из которого лучше выйти, уступив, чем доказывать правоту.
  3. Здоровье (Солнце): отличное самочувствие.

Близнецы

  1. Любовь (Туз Мечей): символизирует ясность — давнее недопонимание наконец рассеется.
  2. Профессиональная сфера (Король Жезлов): указывает на ваше лидерство и способность увлечь коллег идеей.
  3. Здоровье (Звезда): обещает спокойствие и восстановление после стресса.

Рак

  1. Любовь (Пятёрка Кубков): предрекает склонность драматизировать ситуацию в отношениях.
  2. Профессиональная сфера (Тройка Пентаклей): говорит об успешной командной работе и признании заслуг.
  3. Здоровье (Луна): указывает на тревожность и мнительность — не ищите болезней там, где их нет.

Лев

  1. Любовь (Рыцарь Кубков перевёрнутая): символизирует пустые обещания.
  2. Профессиональная сфера (Десятка Пентаклей): обещает стабильность и поддержку коллег.
  3. Здоровье (Сила): говорит о выносливости и внутреннем ресурсе.

Дева

  1. Любовь (Император): указывает на вашу уверенность и способность взять отношения под контроль.
  2. Профессиональная сфера (Семёрка Жезлов): предрекает необходимость отстоять свою точку зрения перед начальством.
  3. Здоровье (Умеренность): символизирует идеальный баланс между активностью и отдыхом.

Весы

  1. Любовь (Шестёрка Жезлов): обещает победу на любовном фронте.
  2. Профессиональная сфера (Двойка Мечей): говорит о сложном выборе, которого сегодня лучше избегать.
  3. Здоровье (Маг): указывает на способность быстро восстановить силы.

Скорпион

  1. Любовь (Смерть перевёрнутая): символизирует нежелание отпускать прошлое, но вам давно пора двигаться дальше.
  2. Профессиональная сфера (Туз Пентаклей): предрекает новое выгодное предложение или финансовую прибыль.
  3. Здоровье (Башня): говорит о риске травм и внезапных недугов.

Стрелец

  1. Любовь (Колесо Фортуны): указывает на неожиданный поворот в личной жизни.
  2. Профессиональная сфера (Восьмёрка Кубков): обещает желание сменить направление в карьере.
  3. Здоровье (Тройка Кубков): хорошее самочувствие.

Козерог

  1. Любовь (Императрица): говорит о заботе, уюте и тёплой атмосфере в отношениях.
  2. Профессиональная сфера (Четвёрка Мечей): предрекает необходимость сделать паузу и отдохнуть от обязанностей.
  3. Здоровье (Жрица): указывает на важность прислушаться к интуиции и сигналам организма.

Водолей

  1. Любовь (Паж Кубков): символизирует лёгкий флирт и приятное общение без обязательств.
  2. Профессиональная сфера (Десятка Жезлов): указывает на состояние эмоционального выгорания.
  3. Здоровье (Пятёрка Кубков): говорит о склонности преувеличивать мелкие недомогания.

Рыбы

  1. Любовь (Королева Кубков): указывает на глубокую эмоциональную связь и понимание партнёра без слов.
  2. Профессиональная сфера (Король Жезлов): предрекает уверенное лидерство и успех в начинаниях.
  3. Здоровье (Справедливость): символизирует восстановление баланса после периода нагрузок.
