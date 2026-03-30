Не ходи по гостям и носи только свои вещи: приметы на 31 марта

Мартовская погода к концу месяца особенно коварна: днём снег тает, а ночью превращается в ледяную корку. Именно из-за этого 31 марта в народе прозвали «Кирилл — дери полоз» — крестьяне, выезжая в поле, рисковали поцарапать сани о жёсткий наст. В этот же день православная церковь вспоминает святителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского. Рассказываем, о каких приметах и запретах важно помнить.

Что нельзя делать 31 марта:

  1. стричь волосы;
  2. доедать за другим человеком и надевать чужую одежду;
  3. совершать спонтанные покупки;
  4. ходить в гости;
  5. пересчитывать яйца в курятнике.

Народные приметы на 31 марта:

  1. ели прилетели лебеди или зацвела мать-и-мачеха — апрель будет тёплым;
  2. птицы вьют гнёзда на солнечной стороне — лето будет прохладным;
  3. появление комаров — к ясной и тёплой погоде;
  4. рыхлый снег в поле — к плохому урожаю.
