Не ходи по гостям и носи только свои вещи: приметы на 31 марта

Мартовская погода к концу месяца особенно коварна: днём снег тает, а ночью превращается в ледяную корку. Именно из-за этого 31 марта в народе прозвали «Кирилл — дери полоз» — крестьяне, выезжая в поле, рисковали поцарапать сани о жёсткий наст. В этот же день православная церковь вспоминает святителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского. Рассказываем, о каких приметах и запретах важно помнить.
Что нельзя делать 31 марта:
- стричь волосы;
- доедать за другим человеком и надевать чужую одежду;
- совершать спонтанные покупки;
- ходить в гости;
- пересчитывать яйца в курятнике.
Народные приметы на 31 марта:
- ели прилетели лебеди или зацвела мать-и-мачеха — апрель будет тёплым;
- птицы вьют гнёзда на солнечной стороне — лето будет прохладным;
- появление комаров — к ясной и тёплой погоде;
- рыхлый снег в поле — к плохому урожаю.