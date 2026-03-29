13:15

Не проливай воду и экономь деньги: приметы на 30 марта

  1. Зодиак
Автор:

30 марта по народному календарю — Алексей Тёплый. Название не обманывает: к этому дню на Руси ждали настоящей весны — с теплом, проталинами и пробуждением природы. Рассказываем, с какими приметами и запретами связывают дату.

Что нельзя делать 30 марта:

  1. предаваться мечтам и строить долгосрочные планы;
  2. отправляться в дорогу или в путешествие;
  3. давать взаймы деньги;
  4. делиться едой, особенно хлебом;
  5. попросту лить воду.

Народные приметы на 30 марта:

  1. молчат скворцы — к ненастью;
  2. ясное небо — весна будет тёплой;
  3. дождь — к урожайному году;
  4. орешник зазеленел — пора сеять злаки и сажать цветы;
  5. гуси летят высоко — жди заморозков.
247
Хобби приметы