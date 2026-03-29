Не проливай воду и экономь деньги: приметы на 30 марта

30 марта по народному календарю — Алексей Тёплый. Название не обманывает: к этому дню на Руси ждали настоящей весны — с теплом, проталинами и пробуждением природы. Рассказываем, с какими приметами и запретами связывают дату.
Что нельзя делать 30 марта:
- предаваться мечтам и строить долгосрочные планы;
- отправляться в дорогу или в путешествие;
- давать взаймы деньги;
- делиться едой, особенно хлебом;
- попросту лить воду.
Народные приметы на 30 марта:
- молчат скворцы — к ненастью;
- ясное небо — весна будет тёплой;
- дождь — к урожайному году;
- орешник зазеленел — пора сеять злаки и сажать цветы;
- гуси летят высоко — жди заморозков.