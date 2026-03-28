Не разжигай огонь и не поднимай тяжести: приметы на 29 марта

В народном календаре 29 марта — Саввин день, когда принято почитать мученика Ермопольского. Праздник также называют Тележным, поскольку он символизирует подготовку к предстоящим полевым работам. Рассказываем об относящихся к этой дате приметах и запретах.
Что нельзя делать 29 марта:
- разжигать огонь, в том числе печи и камины - иначе скоро наступят морозы;
- выбрасывать мусор и проводить генеральную уборку;
- поднимать тяжести.
Народные приметы на 29 марта:
- тёплая погода обеспечит мягкую весну;
- туман днём — лето будет дождливым;
- снегопад предвещает плохой урожай;
- воробьи громко чирикают — скоро потеплеет и распогодится.