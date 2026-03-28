Не разжигай огонь и не поднимай тяжести: приметы на 29 марта

В народном календаре 29 марта — Саввин день, когда принято почитать мученика Ермопольского. Праздник также называют Тележным, поскольку он символизирует подготовку к предстоящим полевым работам. Рассказываем об относящихся к этой дате приметах и запретах. 

Что нельзя делать 29 марта:

  1. разжигать огонь, в том числе печи и камины - иначе скоро наступят морозы;
  2. выбрасывать мусор и проводить генеральную уборку; 
  3. поднимать тяжести.

Народные приметы на 29 марта:

  1. тёплая погода обеспечит мягкую весну; 
  2. туман днём — лето будет дождливым; 
  3. снегопад предвещает плохой урожай;
  4. воробьи громко чирикают — скоро потеплеет и распогодится. 
