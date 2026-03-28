Овны будут двигаться вперёд, а Близнецы задумаются о создании чего-то нового: таро-расклад на субботу, 28 марта

Овны будут двигаться вперёд, как локомотив, а Близнецы задумаются о создании чего-то нового. «Клопс» публикует расклад на картах таро на субботу, 28 марта, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

Карта дня: Колесница

День движения вперёд. Даже если есть сомнения — действуй. Ты сегодня управляешь ситуацией, а не наоборот. Возможна важная победа.

Телец

Карта дня: Четвёрка Пентаклей

Хочется стабильности и контроля. Но карты советуют: не держись слишком крепко за старое — отпусти, чтобы пришло новое.

Близнецы

Карта дня: Маг

Суббота даёт тебе силу влиять на события. Отличный день для переговоров, идей и начала чего-то нового. Всё в твоих руках.

Рак

Карта дня: Луна

Эмоции могут захлестнуть. Не всё сегодня так, как кажется. Доверься интуиции, но не спеши с выводами.

Лев

Карта дня: Солнце

Один из самых ярких дней! Радость, успех, внимание окружающих. Используй момент — ты в центре событий.

Дева

Карта дня: Восьмёрка Пентаклей

День работы над собой и делами. Даже в выходной стоит вложиться в то, что важно — это даст результат очень скоро.

Весы

Карта дня: Влюблённые

Придётся сделать выбор — в любви или в ценностях. Слушай сердце, а не чужие советы.

Скорпион

Карта дня: Смерть

Не пугайся — это карта трансформации. Что-то уходит, чтобы освободить место для нового этапа. День переломный.

Стрелец

Карта дня: Туз Жезлов

Импульс, вдохновение, старт. Идея, которая придёт сегодня, может стать чем-то большим. Не игнорируй знаки.

Козерог

Карта дня: Император

Контроль, порядок, ответственность. День, когда нужно взять всё в свои руки и навести структуру.

Водолей

Карта дня: Звезда

Надежда и лёгкость. Даже если были сложности — сегодня почувствуешь, что всё налаживается. Верь в лучшее.

Рыбы

Карта дня: Девятка Кубков

Исполнение желания или приятный момент. Позволь себе насладиться тем, что уже есть.