Овны будут двигаться вперёд, а Близнецы задумаются о создании чего-то нового: таро-расклад на субботу, 28 марта

Овны будут двигаться вперёд, как локомотив, а Близнецы задумаются о создании чего-то нового. «Клопс» публикует расклад на картах таро на субботу, 28 марта, для всех знаков зодиака*.
*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.
Овен
Карта дня: Колесница
День движения вперёд. Даже если есть сомнения — действуй. Ты сегодня управляешь ситуацией, а не наоборот. Возможна важная победа.
Телец
Карта дня: Четвёрка Пентаклей
Хочется стабильности и контроля. Но карты советуют: не держись слишком крепко за старое — отпусти, чтобы пришло новое.
Близнецы
Карта дня: Маг
Суббота даёт тебе силу влиять на события. Отличный день для переговоров, идей и начала чего-то нового. Всё в твоих руках.
Рак
Карта дня: Луна
Эмоции могут захлестнуть. Не всё сегодня так, как кажется. Доверься интуиции, но не спеши с выводами.
Лев
Карта дня: Солнце
Один из самых ярких дней! Радость, успех, внимание окружающих. Используй момент — ты в центре событий.
Дева
Карта дня: Восьмёрка Пентаклей
День работы над собой и делами. Даже в выходной стоит вложиться в то, что важно — это даст результат очень скоро.
Весы
Карта дня: Влюблённые
Придётся сделать выбор — в любви или в ценностях. Слушай сердце, а не чужие советы.
Скорпион
Карта дня: Смерть
Не пугайся — это карта трансформации. Что-то уходит, чтобы освободить место для нового этапа. День переломный.
Стрелец
Карта дня: Туз Жезлов
Импульс, вдохновение, старт. Идея, которая придёт сегодня, может стать чем-то большим. Не игнорируй знаки.
Козерог
Карта дня: Император
Контроль, порядок, ответственность. День, когда нужно взять всё в свои руки и навести структуру.
Водолей
Карта дня: Звезда
Надежда и лёгкость. Даже если были сложности — сегодня почувствуешь, что всё налаживается. Верь в лучшее.
Рыбы
Карта дня: Девятка Кубков
Исполнение желания или приятный момент. Позволь себе насладиться тем, что уже есть.