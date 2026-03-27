Не отдыхай на природе и не мой голову: приметы на 28 марта

В народном календаре 28 марта — Александров день. Рассказываем об относящихся к этой дате приметах и запретах.
Что нельзя делать 28 марта:
- отправляться на охоту и проводить отдых на природе — могут напасть волки;
- совершать спонтанные покупки — к большим финансовым проблемам;
- мыть голову — к ссоре со второй половинкой;
- кричать на собак, а особенно бить их — к потере близкого друга;
- перебирать вещи в шкафу — можно лишиться дохода;
Народные приметы на 28 марта:
- журавли летят низко, быстро и молча — к непогоде;
- прилёт чаек — к весеннему теплу;
- воробьи чирикают — к тёплому и солнечному дню;
- день пасмурный и солнце из-за туч выглянуло только после заката — будет ненастье.