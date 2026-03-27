Не отдыхай на природе и не мой голову: приметы на 28 марта

В народном календаре 28 марта — Александров день. Рассказываем об относящихся к этой дате приметах и запретах.

Что нельзя делать 28 марта:

  1. отправляться на охоту и проводить отдых на природе — могут напасть волки; 
  2. совершать спонтанные покупки — к большим финансовым проблемам; 
  3. мыть голову — к ссоре со второй половинкой; 
  4. кричать на собак, а особенно бить их — к потере близкого друга; 
  5. перебирать вещи в шкафу — можно лишиться дохода; 

Народные приметы на 28 марта:

  1. журавли летят низко, быстро и молча — к непогоде; 
  2. прилёт чаек — к весеннему теплу; 
  3. воробьи чирикают — к тёплому и солнечному дню; 
  4. день пасмурный и солнце из-за туч выглянуло только после заката — будет ненастье.
