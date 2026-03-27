Львы будут очаровывать окружающих, а Близнецы окунутся в счастье: таро-расклад на пятницу, 27 марта

Львы проявят харизму и очаруют вторую половинку, а Близнецы станут счастливчиками в любви. «Клопс» публикует расклад на картах таро на пятницу, 27 марта, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

Любовь (Тройка Мечей перевёрнутая): говорит о постепенном заживлении старых обид и возвращении доверия. Профессиональная сфера (Император): обещает чёткую структуру и порядок в делах — начальство оценит вашу организованность. Здоровье (Паж Жезлов): символизирует прилив энергии и желание заняться спортом.

Телец

Любовь (Пятёрка Мечей): предрекает попытку доказать свою правоту в отношениях любой ценой. Профессиональная сфера (Королева Кубков): указывает на важность дипломатии и мягкого подхода в общении с коллегами. Здоровье (Восьмёрка Мечей перевёрнутая): говорит о выходе из замкнутого круга тревог и навязчивых мыслей.

Близнецы

Любовь (Солнце): обещает радость, искренность и лёгкость в отношениях. Профессиональная сфера (Рыцарь Пентаклей перевёрнутая): символизирует задержки в проектах. Здоровье (Шестёрка Мечей): указывает на плавный выход из состояния стресса.

Рак

Любовь (Маг перевёрнутая): предрекает неискренность или попытку манипуляции. Присмотритесь к словам партнёра. Профессиональная сфера (Десятка Кубков): говорит о гармоничной атмосфере в коллективе и поддержке коллег. Здоровье (Туз Мечей): отличное самочувствие.

Лев

Любовь (Королева Жезлов): символизирует вашу харизму и уверенность — партнёр будет очарован. Профессиональная сфера (Восьмёрка Кубков перевёрнутая): указывает на нежелание менять в рабочем распорядке то, что давно требует изменений. Здоровье (Справедливость): говорит о необходимости честно оценить свой образ жизни.

Дева

Любовь (Двойка Жезлов): обещает совместное планирование будущего и новые горизонты в отношениях. Профессиональная сфера (Пятёрка Жезлов): предрекает конкуренцию и споры с коллегами, которые только подстегнут вас. Здоровье (Колесница): символизирует отличную физическую форму, но предупреждает о внезапных травмах.

Весы

Любовь (Иерофант перевёрнутая): говорит о нежелании следовать чужим советам в отношениях. Доверяйте только себе. Профессиональная сфера (Семёрка Кубков): указывает на множество хороших идей, среди которых сложно выбрать главную. Здоровье (Сила перевёрнутая): предрекает упадок сил.

Скорпион

Любовь (Туз Кубков): обещает новый эмоциональный этап или приятное признание в чувствах. Профессиональная сфера (Семёрка Пентаклей перевёрнутая): символизирует нетерпение в ожидании результатов проделанной работы. Здоровье (Звезда): говорит о спокойствии и внутренней гармонии.

Стрелец

Любовь (Рыцарь Мечей перевёрнутая): указывает на резкость и поспешные слова, которых лучше избегать. Профессиональная сфера (Король Пентаклей): предрекает стабильность, надёжность и грамотное управление ресурсами. Здоровье (Луна): символизирует скрытые недомогания — прислушайтесь к организму.

Козерог

Любовь (Шут): обещает лёгкость, спонтанность и новый виток романтики без обязательств. Профессиональная сфера (Четвёрка Пентаклей перевёрнутая): говорит о необходимости расстаться с контролем и доверить часть задач другим. Здоровье (Умеренность): хорошее самочувствие.

Водолей

Любовь (Правосудие): символизирует честный разговор, который расставит всё по местам. Профессиональная сфера (Туз Жезлов): предрекает новый интересный проект или идею, которая зажжёт вас. Здоровье (Солнце перевёрнутая): говорит о лёгком переутомлении.

Рыбы