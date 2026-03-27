Львы будут очаровывать окружающих, а Близнецы окунутся в счастье: таро-расклад на пятницу, 27 марта

Львы проявят харизму и очаруют вторую половинку, а Близнецы станут счастливчиками в любви. «Клопс» публикует расклад на картах таро на пятницу, 27 марта, для всех знаков зодиака*.
*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.
Овен
- Любовь (Тройка Мечей перевёрнутая): говорит о постепенном заживлении старых обид и возвращении доверия.
- Профессиональная сфера (Император): обещает чёткую структуру и порядок в делах — начальство оценит вашу организованность.
- Здоровье (Паж Жезлов): символизирует прилив энергии и желание заняться спортом.
Телец
- Любовь (Пятёрка Мечей): предрекает попытку доказать свою правоту в отношениях любой ценой.
- Профессиональная сфера (Королева Кубков): указывает на важность дипломатии и мягкого подхода в общении с коллегами.
- Здоровье (Восьмёрка Мечей перевёрнутая): говорит о выходе из замкнутого круга тревог и навязчивых мыслей.
Близнецы
- Любовь (Солнце): обещает радость, искренность и лёгкость в отношениях.
- Профессиональная сфера (Рыцарь Пентаклей перевёрнутая): символизирует задержки в проектах.
- Здоровье (Шестёрка Мечей): указывает на плавный выход из состояния стресса.
Рак
- Любовь (Маг перевёрнутая): предрекает неискренность или попытку манипуляции. Присмотритесь к словам партнёра.
- Профессиональная сфера (Десятка Кубков): говорит о гармоничной атмосфере в коллективе и поддержке коллег.
- Здоровье (Туз Мечей): отличное самочувствие.
Лев
- Любовь (Королева Жезлов): символизирует вашу харизму и уверенность — партнёр будет очарован.
- Профессиональная сфера (Восьмёрка Кубков перевёрнутая): указывает на нежелание менять в рабочем распорядке то, что давно требует изменений.
- Здоровье (Справедливость): говорит о необходимости честно оценить свой образ жизни.
Дева
- Любовь (Двойка Жезлов): обещает совместное планирование будущего и новые горизонты в отношениях.
- Профессиональная сфера (Пятёрка Жезлов): предрекает конкуренцию и споры с коллегами, которые только подстегнут вас.
- Здоровье (Колесница): символизирует отличную физическую форму, но предупреждает о внезапных травмах.
Весы
- Любовь (Иерофант перевёрнутая): говорит о нежелании следовать чужим советам в отношениях. Доверяйте только себе.
- Профессиональная сфера (Семёрка Кубков): указывает на множество хороших идей, среди которых сложно выбрать главную.
- Здоровье (Сила перевёрнутая): предрекает упадок сил.
Скорпион
- Любовь (Туз Кубков): обещает новый эмоциональный этап или приятное признание в чувствах.
- Профессиональная сфера (Семёрка Пентаклей перевёрнутая): символизирует нетерпение в ожидании результатов проделанной работы.
- Здоровье (Звезда): говорит о спокойствии и внутренней гармонии.
Стрелец
- Любовь (Рыцарь Мечей перевёрнутая): указывает на резкость и поспешные слова, которых лучше избегать.
- Профессиональная сфера (Король Пентаклей): предрекает стабильность, надёжность и грамотное управление ресурсами.
- Здоровье (Луна): символизирует скрытые недомогания — прислушайтесь к организму.
Козерог
- Любовь (Шут): обещает лёгкость, спонтанность и новый виток романтики без обязательств.
- Профессиональная сфера (Четвёрка Пентаклей перевёрнутая): говорит о необходимости расстаться с контролем и доверить часть задач другим.
- Здоровье (Умеренность): хорошее самочувствие.
Водолей
- Любовь (Правосудие): символизирует честный разговор, который расставит всё по местам.
- Профессиональная сфера (Туз Жезлов): предрекает новый интересный проект или идею, которая зажжёт вас.
- Здоровье (Солнце перевёрнутая): говорит о лёгком переутомлении.
Рыбы
- Любовь (Башня перевёрнутая): обещает, что вы избежите крупного конфликта в отношениях.
- Профессиональная сфера (Королева Мечей): указывает на холодный расчёт и чёткую аргументацию в переговорах.
- Здоровье (Девятка Кубков): отличное самочувствие.