Не запускай домашние дела и следи за животными: приметы на 27 марта

27 марта в народном календаре — Венедиктов день, его также называют Скотником. В эту дату чтят святого Венедикта Нурсийского, а по традиции особое внимание уделяют домашним животным. Рассказываем, о каких приметах и запретах важно помнить.

Что нельзя делать 27 марта:

  1. подолгу смотреться в зеркало — к ухудшению здоровья;
  2. начинать новые дела;
  3. ссориться, скандалить;
  4. оставлять животных без присмотра;
  5. запускать домашние дела — лень принесёт несчастья и неудачи.

Народные приметы на 27 марта:

  1. ясный день — к тёплому лету;
  2. дождь — к засухе;
  3. туман — к осадкам и ненастью в ближайшее время;
  4. мороз и иней — к затяжным холодам и поздней весне;
  5. гром и молнии — к урожайному году.
