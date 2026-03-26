Не запускай домашние дела и следи за животными: приметы на 27 марта

27 марта в народном календаре — Венедиктов день, его также называют Скотником. В эту дату чтят святого Венедикта Нурсийского, а по традиции особое внимание уделяют домашним животным. Рассказываем, о каких приметах и запретах важно помнить.
Что нельзя делать 27 марта:
- подолгу смотреться в зеркало — к ухудшению здоровья;
- начинать новые дела;
- ссориться, скандалить;
- оставлять животных без присмотра;
- запускать домашние дела — лень принесёт несчастья и неудачи.
Народные приметы на 27 марта:
- ясный день — к тёплому лету;
- дождь — к засухе;
- туман — к осадкам и ненастью в ближайшее время;
- мороз и иней — к затяжным холодам и поздней весне;
- гром и молнии — к урожайному году.