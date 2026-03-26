Львы столкнутся с душевным холодом, а Рыбы дождутся отношений мечты: таро-расклад на четверг, 26 марта

Львы столкнутся с эмоциональной холодностью партнёра, а Рыбы погрузятся в отношения, наполненные любовью и нежностью. «Клопс» публикует расклад на картах таро на четверг, 26 марта, для всех знаков зодиака*.
*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.
Овен
- Любовь (Шестёрка Жезлов): предрекает победу на любовном фронте — ваши усилия будут замечены и оценены.
- Профессиональная сфера (Королева Мечей): говорит о необходимости чёткой аргументации в переговорах.
- Здоровье (Колесница перевёрнутая): предупреждает о риске усталости за рулём.
Телец
- Любовь (Рыцарь Кубков): предрекает романтическое признание или приятный сюрприз от партнёра.
- Профессиональная сфера (Девятка Пентаклей): указывает на самостоятельность. Сегодня вы справитесь с любыми задачами в одиночку.
- Здоровье (Солнце): отличное самочувствие.
Близнецы
- Любовь (Восьмёрка Кубков): говорит о желании выйти из привычной рутины в отношениях.
- Профессиональная сфера (Король Жезлов): обещает успех в начинаниях и уверенное лидерство.
- Здоровье (Семёрка Мечей): символизирует риск запутаться. Не игнорируйте важные показатели самочувствия.
Рак
- Любовь (Иерофант): символизирует укрепление отношений и обсуждение совместного будущего.
- Профессиональная сфера (Пятёрка Пентаклей): предрекает временные трудности, которые быстро пройдут.
- Здоровье (Тройка Жезлов): говорит о необходимости набраться терпения в лечении.
Лев
- Любовь (Король Кубков перевёрнутая): указывает на эмоциональную холодность. Возможно, ваш партнёр сегодня не в духе.
- Профессиональная сфера (Тройка Пентаклей): говорит об успешной командной работе и признании заслуг.
- Здоровье (Двойка Пентаклей): символизирует необходимость балансировать между отдыхом и активностью.
Дева
- Любовь (Паж Жезлов): обещает неожиданное приглашение или искру в отношениях.
- Профессиональная сфера (Восьмёрка Пентаклей): предрекает кропотливую работу, которая принесёт плоды позже.
- Здоровье (Маг): хорошее самочувствие.
Весы
- Любовь (Двойка Кубков): указывает на взаимность и гармонию в паре.
- Профессиональная сфера (Четвёрка Мечей): символизирует необходимость сделать паузу в работе и отдохнуть.
- Здоровье (Умеренность): говорит о вашей способности соблюдать правильное питание и умеренные физические нагрузки.
Скорпион
- Любовь (Смерть): предрекает перемены. Отпустите то, что уже отжило своё.
- Профессиональная сфера (Туз Пентаклей): говорит о новом выгодном предложении или финансовой прибыли.
- Здоровье (Колесо Фортуны): указывает на неожиданное улучшение самочувствия.
Стрелец
- Любовь (Колесо Фортуны): обещает неожиданный поворот в личной жизни.
- Профессиональная сфера (Семёрка Жезлов): символизирует необходимость отстаивать свою точку зрения и стратегию.
- Здоровье (Девятка Жезлов): предрекает борьбу с накопленной усталостью.
Козерог
- Любовь (Императрица): говорит о заботе, уюте и тёплой атмосфере в отношениях.
- Профессиональная сфера (Двойка Мечей): указывает на сложный выбор, который придётся сделать сегодня.
- Здоровье (Туз Кубков): символизирует эмоциональное равновесие и хороший гормональный фон.
Водолей
- Любовь (Паж Пентаклей): обещает решение финансовых вопросов с партнёром.
- Профессиональная сфера (Десятка Жезлов): говорит, что вам стоит разделить навалившиеся обязанности между подчинёнными.
- Здоровье (Четвёрка Жезлов): отличное самочувствие.
Рыбы
- Любовь (Королева Кубков): указывает на отношения мечты, где царят гармония, взаимопонимание и нежность.
- Профессиональная сфера (Король Жезлов): символизирует вашу способность управлять коллективом.
- Здоровье (Шестёрка Пентаклей): говорит о необходимости соблюдать баланс питания и активности.