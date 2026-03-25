Не носи чёрное и не ссорься со второй половинкой: приметы на 26 марта

В народном календаре 26 марта — Никифоров день. Сегодня принято почитать святителя патриарха Никифора Константинопольского, защитника иконопочитания. Рассказываем об относящихся к этой дате приметах и запретах.
Что нельзя делать 26 марта:
- печь пироги с картошкой и угощать ими гостей;
- надевать чёрную одежду;
- ссориться с мужем или возлюбленным;
- брать и давать деньги в долг;
- заниматься уборкой.
Народные приметы на 26 марта:
- жаворонки прилетели — весна будет тёплой, а вернувшиеся гуси сулят урожайный год;
- солнечная погода — хороший сбор зерновых и овощных культур;
- тёплый ветер — лето будет дождливым.