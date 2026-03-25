Не носи чёрное и не ссорься со второй половинкой: приметы на 26 марта

В народном календаре 26 марта — Никифоров день. Сегодня принято почитать святителя патриарха Никифора Константинопольского, защитника иконопочитания. Рассказываем об относящихся к этой дате приметах и запретах.

Что нельзя делать 26 марта:

  1. печь пироги с картошкой и угощать ими гостей;
  2. надевать чёрную одежду;
  3. ссориться с мужем или возлюбленным; 
  4. брать и давать деньги в долг;
  5. заниматься уборкой.

Народные приметы на 26 марта:

  1. жаворонки прилетели — весна будет тёплой, а вернувшиеся гуси сулят урожайный год;
  2. солнечная погода — хороший сбор зерновых и овощных культур;
  3. тёплый ветер — лето будет дождливым.
