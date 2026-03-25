У Овнов исполнятся заветные желания, а Стрельцов ждёт неожиданное знакомство: таро-расклад на среду, 25 марта

Овнов ждёт долгожданное исполнение мечты, а Стрельцы повстречают человека, предназначенного судьбой. «Клопс» публикует расклад на картах таро на среду, 25 марта, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

Любовь (Девятка Кубков): обещает исполнение желания. То, о чём вы давно мечтали, может случиться сегодня. Профессиональная сфера (Рыцарь Жезлов): предрекает стремительный рывок и успех в начинаниях. Здоровье (Император): говорит о крепком иммунитете и устойчивости к физическим нагрузкам.

Телец

Любовь (Пятёрка Кубков): указывает на склонность преувеличивать проблемы. На самом деле в отношениях всё не так плохо, как вам кажется. Профессиональная сфера (Тройка Мечей): предупреждает о неприятном разговоре с начальством. Здоровье (Колесница): символизирует необходимость осторожности за рулём и при активном движении.

Близнецы

Любовь (Король Кубков): обещает эмоциональную стабильность. Партнёр сегодня будет особенно чутким. Профессиональная сфера (Восьмёрка Кубков): указывает на желание всё бросить и уйти в новый проект. Здоровье (Луна): говорит о необходимости полноценного сна.

Рак

Любовь (Императрица): символизирует уют, заботу и тёплую атмосферу в отношениях. Профессиональная сфера (Четвёрка Мечей): говорит о необходимости сделать паузу и не форсировать события. Здоровье (Звезда): обещает спокойствие и восстановление сил.

Лев

Любовь (Шестёрка Пентаклей): указывает на важность баланса. Сегодня стоит быть щедрым, но не в ущерб себе. Профессиональная сфера (Паж Жезлов): предрекает новую идею или неожиданное рабочее предложение. Здоровье (Солнце): отличное самочувствие.

Дева

Любовь (Отшельник): символизирует желание побыть наедине — дайте себе это право. Профессиональная сфера (Десятка Пентаклей): обещает стабильность и поддержку коллег. Здоровье (Сила): указывает на внутренний ресурс, который поможет справиться с любыми нагрузками.

Весы

Любовь (Рыцарь Кубков перевёрнутая): предупреждает о пустых обещаниях: смотрите на поступки, а не на слова. Профессиональная сфера (Туз Мечей): говорит о ясности — вы наконец поймёте, как решить сложную задачу. Здоровье (Умеренность): символизирует идеальный баланс между активностью и отдыхом.

Скорпион

Любовь (Башня): указывает на неожиданный поворот, который может встряхнуть отношения. Профессиональная сфера (Королева Пентаклей): обещает практический подход и успех в финансовых вопросах. Здоровье (Маг): говорит о способности быстро восстановить силы.

Стрелец

Любовь (Колесо Фортуны): предрекает случайную встречу, которая может оказаться судьбоносной. Профессиональная сфера (Двойка Пентаклей): символизирует умение жонглировать несколькими задачами. Здоровье (Тройка Кубков): хорошее самочувствие.

Козерог

Любовь (Иерофант): говорит о важных разговорах с партнёром относительно совместного будущего. Профессиональная сфера (Восьмёрка Мечей): указывает на надуманные страхи, мешающие продвижению. Здоровье (Жрица): символизирует необходимость прислушаться к интуиции.

Водолей

Любовь (Паж Кубков): обещает лёгкий флирт и приятное общение без обязательств. Профессиональная сфера (Семёрка Пентаклей): предрекает необходимость подождать результатов вложенных усилий. Здоровье (Пятёрка Жезлов): говорит о мелких недомоганиях, которые быстро пройдут.

Рыбы