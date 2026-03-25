У Овнов исполнятся заветные желания, а Стрельцов ждёт неожиданное знакомство: таро-расклад на среду, 25 марта

10:55
Автор:
10:55

  1. Зодиак
Автор:
Овнов ждёт долгожданное исполнение мечты, а Стрельцы повстречают человека, предназначенного судьбой. «Клопс» публикует расклад на картах таро на среду, 25 марта, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

  1. Любовь (Девятка Кубков): обещает исполнение желания. То, о чём вы давно мечтали, может случиться сегодня.
  2. Профессиональная сфера (Рыцарь Жезлов): предрекает стремительный рывок и успех в начинаниях.
  3. Здоровье (Император): говорит о крепком иммунитете и устойчивости к физическим нагрузкам.

Телец

  1. Любовь (Пятёрка Кубков): указывает на склонность преувеличивать проблемы. На самом деле в отношениях всё не так плохо, как вам кажется.
  2. Профессиональная сфера (Тройка Мечей): предупреждает о неприятном разговоре с начальством.
  3. Здоровье (Колесница): символизирует необходимость осторожности за рулём и при активном движении.

Близнецы

  1. Любовь (Король Кубков): обещает эмоциональную стабильность. Партнёр сегодня будет особенно чутким.
  2. Профессиональная сфера (Восьмёрка Кубков): указывает на желание всё бросить и уйти в новый проект.
  3. Здоровье (Луна): говорит о необходимости полноценного сна.

Рак

  1. Любовь (Императрица): символизирует уют, заботу и тёплую атмосферу в отношениях.
  2. Профессиональная сфера (Четвёрка Мечей): говорит о необходимости сделать паузу и не форсировать события.
  3. Здоровье (Звезда): обещает спокойствие и восстановление сил.

Лев

  1. Любовь (Шестёрка Пентаклей): указывает на важность баланса. Сегодня стоит быть щедрым, но не в ущерб себе.
  2. Профессиональная сфера (Паж Жезлов): предрекает новую идею или неожиданное рабочее предложение.
  3. Здоровье (Солнце): отличное самочувствие.

Дева

  1. Любовь (Отшельник): символизирует желание побыть наедине — дайте себе это право.
  2. Профессиональная сфера (Десятка Пентаклей): обещает стабильность и поддержку коллег.
  3. Здоровье (Сила): указывает на внутренний ресурс, который поможет справиться с любыми нагрузками.

Весы

  1. Любовь (Рыцарь Кубков перевёрнутая): предупреждает о пустых обещаниях: смотрите на поступки, а не на слова.
  2. Профессиональная сфера (Туз Мечей): говорит о ясности — вы наконец поймёте, как решить сложную задачу.
  3. Здоровье (Умеренность): символизирует идеальный баланс между активностью и отдыхом.

Скорпион

  1. Любовь (Башня): указывает на неожиданный поворот, который может встряхнуть отношения.
  2. Профессиональная сфера (Королева Пентаклей): обещает практический подход и успех в финансовых вопросах.
  3. Здоровье (Маг): говорит о способности быстро восстановить силы.

Стрелец

  1. Любовь (Колесо Фортуны): предрекает случайную встречу, которая может оказаться судьбоносной.
  2. Профессиональная сфера (Двойка Пентаклей): символизирует умение жонглировать несколькими задачами.
  3. Здоровье (Тройка Кубков): хорошее самочувствие.

Козерог

  1. Любовь (Иерофант): говорит о важных разговорах с партнёром относительно совместного будущего.
  2. Профессиональная сфера (Восьмёрка Мечей): указывает на надуманные страхи, мешающие продвижению.
  3. Здоровье (Жрица): символизирует необходимость прислушаться к интуиции.

Водолей

  1. Любовь (Паж Кубков): обещает лёгкий флирт и приятное общение без обязательств.
  2. Профессиональная сфера (Семёрка Пентаклей): предрекает необходимость подождать результатов вложенных усилий.
  3. Здоровье (Пятёрка Жезлов): говорит о мелких недомоганиях, которые быстро пройдут.

Рыбы

  1. Любовь (Королева Кубков): указывает на глубокую эмоциональную связь и понимание партнёра.
  2. Профессиональная сфера (Король Жезлов): символизирует уверенное лидерство и успех в начинаниях.
  3. Здоровье (Справедливость): обещает восстановление баланса после периода перегрузок и неправильного питания.
779
Хобби таро