У Овнов исполнятся заветные желания, а Стрельцов ждёт неожиданное знакомство: таро-расклад на среду, 25 марта

Овнов ждёт долгожданное исполнение мечты, а Стрельцы повстречают человека, предназначенного судьбой. «Клопс» публикует расклад на картах таро на среду, 25 марта, для всех знаков зодиака*.
*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.
Овен
- Любовь (Девятка Кубков): обещает исполнение желания. То, о чём вы давно мечтали, может случиться сегодня.
- Профессиональная сфера (Рыцарь Жезлов): предрекает стремительный рывок и успех в начинаниях.
- Здоровье (Император): говорит о крепком иммунитете и устойчивости к физическим нагрузкам.
Телец
- Любовь (Пятёрка Кубков): указывает на склонность преувеличивать проблемы. На самом деле в отношениях всё не так плохо, как вам кажется.
- Профессиональная сфера (Тройка Мечей): предупреждает о неприятном разговоре с начальством.
- Здоровье (Колесница): символизирует необходимость осторожности за рулём и при активном движении.
Близнецы
- Любовь (Король Кубков): обещает эмоциональную стабильность. Партнёр сегодня будет особенно чутким.
- Профессиональная сфера (Восьмёрка Кубков): указывает на желание всё бросить и уйти в новый проект.
- Здоровье (Луна): говорит о необходимости полноценного сна.
Рак
- Любовь (Императрица): символизирует уют, заботу и тёплую атмосферу в отношениях.
- Профессиональная сфера (Четвёрка Мечей): говорит о необходимости сделать паузу и не форсировать события.
- Здоровье (Звезда): обещает спокойствие и восстановление сил.
Лев
- Любовь (Шестёрка Пентаклей): указывает на важность баланса. Сегодня стоит быть щедрым, но не в ущерб себе.
- Профессиональная сфера (Паж Жезлов): предрекает новую идею или неожиданное рабочее предложение.
- Здоровье (Солнце): отличное самочувствие.
Дева
- Любовь (Отшельник): символизирует желание побыть наедине — дайте себе это право.
- Профессиональная сфера (Десятка Пентаклей): обещает стабильность и поддержку коллег.
- Здоровье (Сила): указывает на внутренний ресурс, который поможет справиться с любыми нагрузками.
Весы
- Любовь (Рыцарь Кубков перевёрнутая): предупреждает о пустых обещаниях: смотрите на поступки, а не на слова.
- Профессиональная сфера (Туз Мечей): говорит о ясности — вы наконец поймёте, как решить сложную задачу.
- Здоровье (Умеренность): символизирует идеальный баланс между активностью и отдыхом.
Скорпион
- Любовь (Башня): указывает на неожиданный поворот, который может встряхнуть отношения.
- Профессиональная сфера (Королева Пентаклей): обещает практический подход и успех в финансовых вопросах.
- Здоровье (Маг): говорит о способности быстро восстановить силы.
Стрелец
- Любовь (Колесо Фортуны): предрекает случайную встречу, которая может оказаться судьбоносной.
- Профессиональная сфера (Двойка Пентаклей): символизирует умение жонглировать несколькими задачами.
- Здоровье (Тройка Кубков): хорошее самочувствие.
Козерог
- Любовь (Иерофант): говорит о важных разговорах с партнёром относительно совместного будущего.
- Профессиональная сфера (Восьмёрка Мечей): указывает на надуманные страхи, мешающие продвижению.
- Здоровье (Жрица): символизирует необходимость прислушаться к интуиции.
Водолей
- Любовь (Паж Кубков): обещает лёгкий флирт и приятное общение без обязательств.
- Профессиональная сфера (Семёрка Пентаклей): предрекает необходимость подождать результатов вложенных усилий.
- Здоровье (Пятёрка Жезлов): говорит о мелких недомоганиях, которые быстро пройдут.
Рыбы
- Любовь (Королева Кубков): указывает на глубокую эмоциональную связь и понимание партнёра.
- Профессиональная сфера (Король Жезлов): символизирует уверенное лидерство и успех в начинаниях.
- Здоровье (Справедливость): обещает восстановление баланса после периода перегрузок и неправильного питания.